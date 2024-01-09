Подруга нареченого зіпсувала його весілля, не промовивши при цьому жодного слова

Ліліан прийшла з весілля свого друга й розповіла, як випадково зіпсувала його свято. Наречена – дуже розлютилася й засмутилася. Тим часом Ліліан не розуміє, у чому вона винна, й хоче поради від користувачів мережі.

Напередодні Різдва коханий освідчився Ліліан. Однак дівчина тримала заручини у таємниці, бо чекала, доки фотограф віддасть світлини з романтичної фотосесії.

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Все йшло за планом. Радісну новину знали тільки найближчі. Проте Ліліан допустила помилку: не зняла особливу каблучку, перш ніж йти на весілля до друга сім'ї – Джека. На той час ні Джек, ні його майбутня дружина Кейт й гадки не мали про заручини Ліліан. Для їхніх гостей це теж стало радісною несподіванкою.

Доки Джек та Кейт святкували найщасливіший день, увага гостей була прикута… до Ліліан. Друзі та родичі підходили до неї, аби привітати з заручинами. Збагнувши, який ефект справила, Ліліан заховала каблучку до кінця вечора. Однак шквал привітань було вже не зупинити.

Кейт не на жарт розлютилася. Вона назвала Ліліан егоїсткою й звинуватила її у навмисному перетягуванні рядна на себе. Буцімто Ліліан хотіла стати персоною номер один на весіллі, затьмаривши наречену та нареченого.

Думки людей розділилися

Пост, у якому Ліліан розповіла свою історію, набрав тисячі коментарів. Думки людей з приводу того, чи є провина Ліліан у зіпсованому весіллі, розділилися. Більшість все ж вважають, що Ліліан не вартувало одягати каблучку на свято, зважаючи, що заручини тримали в секреті. Водночас є й ті, хто кажуть, що Кейт – надто драматизує. Зрештою, нічого страшного не сталося.