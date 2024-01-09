В канун Рождества любимый сделал предложение Лилиан. Однако девушка держала помолвку в тайне, потому что ждала, пока фотограф отдаст фотографии с романтической фотосессии.

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Все шло по плану. Радостную новость знали только самые близкие. Однако Лилиан допустила ошибку: не сняла особое кольцо, прежде чем идти на свадьбу ко другу семьи – Джеку. К тому времени ни Джек, ни его будущая жена Кейт и не подозревали о помолвке Лилиан. Для их гостей это тоже стало радостной неожиданностью.

Пока Джек и Кейт праздновали самый счастливый день, внимание гостей было приковано… к Лилиану. Друзья и родственники подходили к ней, чтобы поздравить с помолвкой. Поняв, какой эффект произвела, Лилиан спрятала кольцо до конца вечера. Однако шквал поздравлений было уже не остановить.

Кейт не на шутку разозлилась. Она назвала Лилиан эгоисткой и обвинила ее в умышленном перетягивании одеяла на себя. Будто Лилиан хотела стать персоной номер один на свадьбе, затмив невесту и жениха.

Мнения людей разделились

Пост, в котором Лилиан рассказала свою историю, набрал тысячи комментариев. Мнения людей по поводу того, есть ли вина Лилиан в испорченной свадьбе, разделились. Большинство все же считают, что Лилиан не стоило надевать кольцо на праздник, учитывая, что помолвку держали в секрете. В то же время есть и те, кто говорят, что Кейт слишком драматизирует. В конце концов ничего страшного не произошло.