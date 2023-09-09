2 ефективні способи, як подолати ревнощі у стосунках

Ревнощі – складна емоція, яка потенційно може завдати шкоди навіть найміцнішим стосункам. Її не варто ховати у собі, оскільки накопичення може призвести до серйозних наслідків.

Фахівці пояснюють суть ревнощів і радять, як їх можна подолати. Це прості та ефективні практики, які допоможуть знайти спільну мову з партнером.

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Як подолати ревнощі

В першу чергу ревнощі – це емоція. Вона може бути реакцією на певну ситуацію. Але важливо свідомо розрізняти спостереження, які чітко можуть давати підставу ревнувати партнера, і надумані домисли та перебільшення ситуації.

Тому спочатку фахівці радять:

визнати емоцію (ви відчуваєте ревнощі, оскільки бачите незрозумілу для вас поведінку партнера);

(ви відчуваєте ревнощі, оскільки бачите незрозумілу для вас поведінку партнера); зрозуміти тригер (чи викликають якісь секретні розмови по телефону партнера у вас тривогу);

(чи викликають якісь секретні розмови по телефону партнера у вас тривогу); перейти до конструктивного спілкування (не звинувачуйте партнера, а оберіть спільний час, коли ви можете проговорити ймовірну проблему).

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Власне, ефективне спілкування – протиотрута від ревнощів. Коли один із партнерів відчуває себе невпевнено чи ревниво, допоможе конструктивна розмова. Звісно, вона може супроводжуватися виявом певної агресії, але тут варто підійти до проблеми із щирою цікавістю.

Використовуйте займенник "Я": я б хотів/хотіла поділитися, я не зовсім розумію ситуацію, ті чи інші дії у мене викликаються відчуття ревнощів, я намагаюся зрозуміти свої відчуття. Пом'якшуйте тон у розмові з партнером – це допоможе уникнути гри у звинувачення.

Тож, від своїх емоцій неможливо втекти. Найкращий спосіб – навитися їх розуміти та контролювати. У цьому може допомогти робота над собою, терапія та відповідні фахівці.