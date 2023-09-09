2 эффективных способа, как преодолеть ревность в отношениях

Ревность – сложная эмоция, которая потенциально может нанести вред даже самым крепким отношениям. Ее не следует прятать в себе, поскольку накопление может привести к серьезным последствиям.

Специалисты объясняют суть ревности и советуют, как ее можно преодолеть. Это простые и эффективные практики, которые помогут найти общий язык с партнером.

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Как преодолеть ревность

В первую очередь ревность – это эмоция. Она может являться реакцией на определенную ситуацию. Но важно сознательно различать наблюдения, которые могут давать основание ревновать партнера, и надуманные домыслы и преувеличение ситуации.

Поэтому сначала специалисты советуют:

признать эмоцию (вы чувствуете ревность, поскольку видите непонятное для вас поведение партнера);

(вы чувствуете ревность, поскольку видите непонятное для вас поведение партнера); понять триггер (вызывают ли какие-нибудь секретные разговоры по телефону партнера у вас тревогу);

(вызывают ли какие-нибудь секретные разговоры по телефону партнера у вас тревогу); перейти к конструктивному общению (не вините партнера, а выберите общее время, когда вы можете проговорить вероятную проблему).

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Собственно, эффективное общение – противоядие от ревности. Когда один из партнеров чувствует себя неуверенно или ревниво, поможет конструктивный разговор. Конечно, он может сопровождаться проявлением определенной агрессии, но здесь следует подойти к проблеме с искренним любопытством.

Используйте местоимение "Я": я хотел бы/хотела поделиться, я не совсем понимаю ситуацию, те или иные действия у меня вызываются ощущение ревности, я стараюсь понять свои ощущения. Смягчайте тон в разговоре с партнером – это поможет избежать обвинения.

Так что от своих эмоций невозможно уйти. Лучший способ – научиться их понимать и контролировать. В этом может помочь работа над собой, терапия и специалисты.