Почніть сімейне життя справді солодко: 5 ритуалів для медового місяця

Ура, ви щойно одружилися. Здається, що життя надіслало вам подарунок. Зараз – так солодко, й справа зовсім не у весільному торті.

Щоб медовий місяць був незабутнім, можна потішити себе та кохану людину маленькими приємними ритуалами. Створіть собі спогади, якими захочеться зігріватися.

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Напишіть одне одному романтичні листи.

І зовсім не біда, якщо ви не зможете вивершити роман у листах в стилі Ніколаса Спаркса. Достатньо просто дозволити собі щирість. Опишіть, якою ви бачите кохану людину. Дозвольте їй побачити себе вашими очима.

Лайфхак від письменників: коли пишете від руки на папері, емоції легше втілити у слова.

Прийміть ванну або душ разом.

Обійматися за таких обставин – завжди дуже романтично. Особливо, якщо ви створите спеціальну атмосферу. Можна увімкнути улюблену музику та запалити ароматичні свічки.

Обміняйтеся маленькими амулетами.

Так, у вас вже є обручки. Ніхто не збирається ставити під сумнів їхню суперсилу. Але обмін маленькими подарунками-амулетами додасть родзинки вашому медовому місяцю. Це може бути будь-що: засушена гілочка дерева, під яким ви вперше поцілувалися, мушля з "вашого пляжу", сертифікат на зірку або кулон-сердечко, зроблене власними руками. Головне дати волю символізму та фантазії.