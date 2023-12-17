Чтобы медовый месяц был незабываемым, можно порадовать себя и любимого человека маленькими приятными ритуалами. Создайте себе воспоминания, которыми захочется согреваться.

Обратите внимание Чтобы даже воздух вокруг вибрировал: 3 способа добавить "химии" отношениям здесь и сейчас

Напишите друг другу романтические письма.

И совсем не беда, если вы не сможете выполнить роман в письмах в стиле Николаса Спаркса. Достаточно просто позволить себе искренность. Опишите, каким вы видите любимого человека. Позвольте ему увидеть себя вашими глазами.

Лайфхак от писателей: когда пишете от руки на бумаге, эмоции легче воплотить слова.

Примите ванную или душ вместе.

Обниматься при таких обстоятельствах – всегда очень романтично. Особенно если вы создадите специальную атмосферу. Можно включить любимую музыку и зажечь ароматические свечи.

Обменяйтесь маленькими амулетами.

Да, у вас уже есть кольца. Никто не собирается подвергать сомнению их суперсилу. Но обмен маленькими подарками-амулетами добавит изюминки вашему медовому месяцу. Это может быть во что бы то ни стало: засушенная веточка дерева, под которым вы впервые поцеловались, ракушка с "вашего пляжа", сертификат на звезду или кулон-сердце, сделанное собственными руками. Главное дать волю символизму и фантазии.