Батько надіслав доньці повідомлення після її розриву з хлопцем й зірвав овації всього тіктока

Феллон Томпсон важко переживала свій розрив з хлопцем. Скотт – батько дівчини – вирішив її підтримати й написав повідомлення, яке стало вірусним у тіктоці.

Феллон зізналася, що батько – її найближчий друг. Він добре розумів, наскільки їй боляче від розриву стосунків.

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Скотт написав повідомлення, яке стало вірусним

Спершу, щоб покращити Феллон настрій, батько запросив її на вечерю. Однак посиденьки у ресторані не надто врятували ситуацію. Феллон все ще почувалася нещасною. Тоді батько вирішив написати їй особливе повідомлення.

Спершу Феллон подумала: "ого, скільки тексту". Проте коли почала читати відверте повідомлення від батька, то зрозуміла, що кожне слово влучає в ціль. Це було справді те, що Феллон було найважливіше почути тієї миті.

Скотт зізнався, що у нього було багато стосунків. А потім він зустрів маму Феллон й все змінилося.

Можу з упевненістю сказати: коли побачив її, то все одразу змінилося. Озираючись назад, жодної секунди не шкодую, що не можу бути з кимось із тих дівчат. Хоча тоді в мене було розбите серце. Здавалося, що вже ніколи не оговтаюся та назавжди залишуся самотнім,

– написав Скотт.

Він зауважив, що з Феллон неодмінно станеться те саме. Вона – достатньо сильна, щоб йти своїм шляхом та досягати цілей, бо часу у запасі ще так багато.

Коли дівчина поділилася повідомленням у тіктоці, відео відразу стало вірусним. Люди захоплюються мудрістю та відвертістю Скотта. Зауважують, що він – справді ідеальний батько.