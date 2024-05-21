У соцмережах Гейлі поділилася першими кадрами з казкового свята. Дівчина зауважила, що цього тижня прокинулася дружиною. Відомо, що вони з Еваном заручилися ще у лютому 2023 року. Пара познайомилася у Мічиганському університеті, де обоє навчалися.

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Гейлі наголосила: про краще свято вона навіть мріяти не могла. На весіллі було багато щасливих сліз, сміху, усмішок, обіймів.

Ми з Еваном дуже вдячні всій родині та друзям, які приїхали, щоб підтримати нас і стати частиною цього нового розділу нашого життя як чоловіка та дружини,

– розповіла Гейлі.



Для весілля наречені обрали класичні вбрання / Інстаграм Гейлі Джейд Скотт

Гостей замилував момент, коли під час весілля Емінем станцював з донькою на танцмайданчику, декорованому трояндами.

Емінем дуже пишається донькою

Гейлі зізнавалася, що вони з батьком – дуже близькі. Репер розповідав, що дуже пишається донькою. Він часто згадує її у своїй творчості. Зокрема, у Mockingbird.

Гейлі – єдина біологічна дитина Емінема. Окрім того, у нього є дві прийомні доньки – Алайн і Уїтні. Емінем наголошував: "коли я думаю про свої досягнення, чим я найбільше пишаюся, я розумію – тим, якими я виховав своїх дітей".