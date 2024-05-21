Фэллон призналась, что отец – ее лучший друг. Он хорошо понимал, насколько ей больно от разрыва отношений.

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Скотт написал сообщение, которое стало вирусным

Сначала, чтобы улучшить Фэллон настроение, отец пригласил ее на ужин. Однако посиделки в ресторане не слишком спасли ситуацию. Фэллон все еще чувствовала себя несчастной. Тогда отец решил написать ей особое сообщение.

Сначала Фэллон подумала: "ого, сколько текста". Однако когда начала читать откровенное сообщение от отца, то поняла, что каждое слово попадает в цель. Это было действительно то, что Фэллон было важнее всего услышать в тот момент.

Скотт признался, что у него было много отношений. А потом он встретил маму Фэллон и все изменилось.

Могу с уверенностью сказать: когда увидел ее, то все сразу изменилось. Оглядываясь назад, ни секунды не жалею, что не могу быть с кем-то из тех девушек. Хотя тогда у меня было разбито сердце. Казалось, что уже никогда не оправлюсь и навсегда останусь одиноким,

– написал Скотт.

Он заметил, что с Фэллон непременно произойдет то же самое. Она – достаточно сильная, чтобы идти своим путем и достигать целей, потому что времени в запасе еще так много.

Когда девушка поделилась сообщением в тиктоке, видео сразу стало вирусным. Люди восхищаются мудростью и откровенностью Скотта. Замечают, что он – действительно идеальный отец.