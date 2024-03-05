Коли не знаєте, з чого почати: 5 еротичних ігор, які варто спробувати кожній парі

Еротичні ігри можуть перезавантажити сексуальне життя пари. Головне – знайти саме те, що подобається вам та вашому партнеру або партнерці.

Парам, які лише починають свої стосунки, еротичні ігри допоможуть краще пізнати одне одного. Тим часом закоханим "зі стажем" вони додадуть пристрасті.

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Які еротичні ігри варто спробувати

Близько-близько

Байдуже, у якому ви положені (стоячи, сидячи, лежати), але обійміть кохану людину. Намагайтеся не відсторонюватися упродовж 5 хвилин. За цей час ви повністю синхронізуєтеся: навіть диханням та серцебиттям.

Вам лист

Опишіть ваші найпотаємніші еротичні бажання. Навіть ті, які ніколи б не наважилися озвучити вголос. А тоді – відправте цей гарячий лист партнеру або партнерці. Однак переконайтеся, що саме він або вона перевіряє пошту.

Гра у слова

Дозвольте коханій людині усно зв'язати вас. Нехай він або вона розповідає, як вам лягти або сісти, що робити з власним тілом. Ваше завдання – беззаперечно виконувати усі умови. Згодом можете помінятися ролями.

Карнавальна ніч

Придбайте еротичні маски, а також костюми й влаштуйте карнавал для двох. Музика, свічки та ароматичні свічки лише доповнять атмосферу. Завершіть все пристрасним сексом.

Кліпалки

Сядьте з коханою людиною одне напроти одного й невідривно дивіться йому або їй у вічі. Нехай ваше дихання синхронізується. З кожною миттю збудження лише зростатиме. Залишається одна інтрига: хто першим здасться й поцілує або торкнеться.