Когда не знаете, с чего начать: 5 эротических игр, которые стоит попробовать каждой паре

Эротические игры могут перезагрузить сексуальную жизнь пары. Главное – найти именно то, что нравится вам и вашему партнеру или партнерше.

Парам, которые только начинают свои отношения, эротические игры помогут лучше узнать друг друга. Между тем влюбленным "со стажем" они добавят страсти.

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Какие эротические игры стоит попробовать

Близко-близко

Неважно, в каком вы положении (стоя, сидя, лежа), но обнимите любимого человека. Старайтесь не отстраняться в течение 5 минут. За это время вы полностью синхронизируетесь: даже дыханием и сердцебиением.

Вам письмо

Опишите ваши самые сокровенные эротические желания. Даже те, которые никогда бы не решились озвучить вслух. А тогда – отправьте это горячее письмо партнеру или партнерше. Однако убедитесь, что именно он или она проверяет почту.

Игра в слова

Позвольте любимому человеку устно связать вас. Пусть он или она рассказывает, как вам лечь или сесть, что делать с собственным телом. Ваша задача – беспрекословно выполнять все условия. Со временем можете поменяться ролями.

Карнавальная ночь

Приобретите эротические маски, а также костюмы и устройте карнавал для двоих. Музыка, свечи и ароматические свечи только дополнят атмосферу. Завершите все страстным сексом.

Гляделки

Сядьте с любимым человеком друг напротив друга и неотрывно смотрите ему или ей в глаза. Пусть ваше дыхание синхронизируется. С каждым мгновением возбуждение будет только расти. Остается одна интрига: кто первым сдастся и поцелует или коснется.