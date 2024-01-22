Ми живемо у дуже складні часи. Ставлення людей до життя – розділилося. Одні відчайдушно шукають кохання, так, наче сьогодні – остання можливість його відчути. Тим часом інші вирішують відмовитися від стосунків та сім'ї взагалі. Кількість звернень до психологів – зростає.

Зверніть увагу Через пів століття після весілля жінка випадково знайшла свій весільний торт у морозилці

Фахівці зауважують, що якою не була б ситуація навколо, не варто впадати у крайнощі. Кожен має шанс зустріти своє справжнє кохання. Головне – не втрачати надію. А коли зустрічаєте людину або навіть перебуваєте з нею у стосунках, потрібно розуміти, що вас тримає разом: чи є між вами те саме омріяне кохання.

Як перевірити, чи ви – закохані у свого партнера або партнерку

Ви будуєте стосунки на довірі.

Справжні почуття потребують часу. І його варто витратити, щоб навчитися довіряти. Бо без цього – неможливо. Коли ви лише зустрічаєте людину, то не знаєте, якою вона є. Попереду – шлях з тисяч кроків назустріч одне одному. Головне, аби було бажання їх долати.

Ви живете у своєму темпі.

Чимало чоловіків та жінок порівнюють ситуацію зі своїми однолітками. Хто вже у стосунках, хто – одружився, а хто вже планує дітей. У паніці "встигнути" все можна поквапитися з заручинами, а тоді шкодувати все про це. Дозвольте стосункам розвиватися у своєму темпі. Ставте на перше місце партнера або партнерку, а не той факт, що ви – разом.

Ви кохаєте не лише словом, але й ділом

Вчинки – найкраще дзеркало для наших справжніх почуттів. І те, що ви реально робите, заради ваших стосунків каже набагато більше, аніж те, що ви кажете партнеру або партнеру у моменти ніжності. Водночас це не означає, що варто забути про романтичні зізнання та милі моменти.

Ви – відкриті

Можете поділитися з партнером або партнеркою планами на майбутнє, мріями, переживаннями, страхами. І готові слухати його або її у відповідь.

Ви бачите кохану людину у спільному майбутньому

Перебуваючи у стосунках не обов'язково стрімголов кидатися реалізувати всі плани на майбутнє. Водночас уявляючи його, варто бачити партнера або партнерку поруч.