Негода змусила Рошель та її сина Тревіса залишитися вдома. Аби не марнувати час, вони вирішили очистити стару морозильну камеру. Рошель ще й не підозрювала, який сюрприз її чекає.

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Торт – "привіт" з 1968

Перебираючи продукти, Тревіс натрапив на шматок торта, який упродовж років "мандрував" по різних морозильних камерах. Цього разу чоловік вирішив детальніше розглянути пакунок. Можна собі лише уявити, який шок відчув Тревіс, коли побачив напис "не відкривати до 2018 років".

Рошель пригадала, що це – шматок її весільного торта, спеченого ще у далекому 1968 році. Під час свята жінка вирішила дотриматися милої традиції й зберегти шматок святкового десерту. Дуже часто весільний торт бережуть для першої річниці або хрестин первістка.

Однак юна та закохана Рошель вирішила піти ще далі й зберегти шматок торта до 50-ї річниці весілля. Вона не врахувала, що, зрештою, забуде про сюрприз з минулого. Зірковий час торта настав аж через 55 років після того дня, як Рошель та її чоловік Браян обмінялися клятвами біля вівтаря.

На жаль, Браян вже не зможе скуштувати торт. Чоловік вже помер. Однак Рошель та її рідні серйозно налаштовані скуштувати торт 55-річної витримки. Хоча фахівці й радять цього не робити.