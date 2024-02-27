Головне при розриві стосунків – довіра й чесність. А як найкраще повідомити про своє рішення, вирішили з'ясувати вчені американського університету Brigham Young University в Юті. Над дослідженням працювали Алан Маннінг та Ніколь Амаре – професори лінгвістики.

Зверніть увагу "Вона генійка": дівчина придумала, як помститися нареченому, який її зрадив

Що показали дослідження

Маннінг та Амаре з'ясували, що від новини про завершення стосунків людина найменше страждатиме, якщо її озвучити чітко й конкретно. Ліричні відступи й "лиття води" на тему лише ускладнить ситуацію.

Найдоречніше повідомити прямо: "я хочу розстатися з тобою". Спершу це формулювання може видатися занадто різким. Водночас так буде найкраще.

Почніть з "нам треба поговорити", щоб підготувати людину до поганих новин, а потім оголосіть про ваше рішення,

– наголосив Маннінг.

Таке повідомлення вчені порівнюють з холодним душем. Спершу може бути холодно та неприємно. Однак так людина легше усвідомить нову реальність й змириться з нею. Тим часом довге зволікання й переливання з пустого в порожнє може лише ускладнити ситуацію.