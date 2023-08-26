Солодше за мед: як навчитися цілуватися, щоб запам'ятати це надовго

Поцілунки – дуже приємна та ніжна частина будь-яких стосунків. Вони допомагають розслабитися, примиритися, зменшити прояви депресії. Кожному хочеться, щоб його поцілунки були солодкими, п'янкими, запам'ятовувалися надовго.

Далі 24 Канал розповість кілька порад для тих, хто хоче вдосконалити свої поцілунки, щоб ще більше підкорювати серце коханої людини.

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Тренуйтеся на помідорах

Якщо у вас зовсім малий досвід у поцілунках або його взагалі немає, то візьміть круглий фрукт або овоч, відкусіть маленький шматочок – уявіть, що це рот. І експериментуйте з технікою і швидкістю. Якщо ви обрали м'який фрукт, то можна попрактикуватися й з язиком.

Французький поцілунок

Важливо пам'ятати, що хоч це й найпопулярніший вид поцілунків, але глибоке проникнення з язиком може сподобатися не всім. Тому дуже важливо прислухатися до рухів партнера, який може показувати своє задоволення або ж навпаки. Робіть все плавно, не поспішайте і щоразу ваші поцілунки ставатимуть кращими.

Цілуйте одну губу

Якщо ви любите ніжні та водночас еротичні поцілунки, то ця техніка саме для вас. Поступово можна пришвидшуватися та експериментувати у поцілунку.



Цілуйте одну губу / Фото Pixabay

Цілуйте "трикутником"

Спочатку цілуйте губи, від них повільно переходьте до щоки, плавно спускайтеся до шиї й повертайтеся до губ. Так ви не лише зробите партнеру максимально приємно, а й змусите його божеволіти від вас.

Тренуйтеся на руці

Якщо першого поцілунку ще не було, однак ви розумієте, що це може статися будь-якої миті, варто потренуватися на руці. Можливо, звучить смішно, але це один з методів, який справді допомагає освоїти поцілунки.

Не намагайтеся зробити поцілунок ідеальним, не думайте про це. Сконцентруйтеся на почуттях до партнера й просто насолоджуйтеся моментом.