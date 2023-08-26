Далее 24 Канал расскажет несколько советов для тех, кто хочет усовершенствовать свои поцелуи, чтобы еще больше покорять сердце любимого человека.

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Тренируйтесь на помидорах

Если у вас совсем малый опыт в поцелуях или его вообще нет, возьмите круглый фрукт или овощ, откусите маленький кусочек – представьте, что это рот. И экспериментируйте с техникой и скоростью. Если вы выбрали мягкий фрукт, можно попрактиковаться и с языком.

Французский поцелуй

Важно помнить, что хоть это самый популярный вид поцелуев, но глубокое проникновение с языком может понравиться не всем. Поэтому очень важно прислушиваться к движениям партнера, который может показывать свое удовольствие или наоборот. Делайте все плавно, не торопитесь и каждый раз ваши поцелуи станут лучше.

Целуй одну губу

Если вы любите нежные и одновременно эротические поцелуи, эта техника именно для вас. Равномерно можно ускоряться и экспериментировать в поцелуе.



Целуй одну губу / Фото Pixabay

Целуйтесь "треугольником"

Сначала целуйте губы, от них медленно переходите к щеке, плавно спускайтесь к шее и возвращайтесь к губам. Так вы не только сделаете партнеру максимально приятно, но и заставите его сходить с ума от вас.

Тренируйтесь на руке

Если первого поцелуя еще не было, однако вы понимаете, что это может произойти в любой момент, стоит потренироваться на руке. Возможно, звучит смешно, но это один из методов, действительно помогающих освоить поцелуи.

Не пытайтесь сделать поцелуй безупречным, не думайте об этом. Сконцентрируйтесь на чувствах к партнеру и просто наслаждайтесь моментом.