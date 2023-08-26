Далі 24 Канал розповість кілька порад для тих, хто хоче вдосконалити свої поцілунки, щоб ще більше підкорювати серце коханої людини.

Цікаво Найкращий чи найгірший: що робить поцілунок неповторним

Тренуйтеся на помідорах

Якщо у вас зовсім малий досвід у поцілунках або його взагалі немає, то візьміть круглий фрукт або овоч, відкусіть маленький шматочок – уявіть, що це рот. І експериментуйте з технікою і швидкістю. Якщо ви обрали м'який фрукт, то можна попрактикуватися й з язиком.

Французький поцілунок

Важливо пам'ятати, що хоч це й найпопулярніший вид поцілунків, але глибоке проникнення з язиком може сподобатися не всім. Тому дуже важливо прислухатися до рухів партнера, який може показувати своє задоволення або ж навпаки. Робіть все плавно, не поспішайте і щоразу ваші поцілунки ставатимуть кращими.

Цілуйте одну губу

Якщо ви любите ніжні та водночас еротичні поцілунки, то ця техніка саме для вас. Поступово можна пришвидшуватися та експериментувати у поцілунку.



Цілуйте одну губу / Фото Pixabay

Цілуйте "трикутником"

Спочатку цілуйте губи, від них повільно переходьте до щоки, плавно спускайтеся до шиї й повертайтеся до губ. Так ви не лише зробите партнеру максимально приємно, а й змусите його божеволіти від вас.

Тренуйтеся на руці

Якщо першого поцілунку ще не було, однак ви розумієте, що це може статися будь-якої миті, варто потренуватися на руці. Можливо, звучить смішно, але це один з методів, який справді допомагає освоїти поцілунки.

Не намагайтеся зробити поцілунок ідеальним, не думайте про це. Сконцентруйтеся на почуттях до партнера й просто насолоджуйтеся моментом.