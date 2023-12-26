Дитячі травми руйнують секс дорослих: як з цим боротися

Чимало проблем, з якими бореться доросла людина, – родом з дитинства. А травми, отримані у ранньому віці, можуть мати суттєвий негативний вплив на інтимне життя.

Що ж таке дитячі травми, про які усі говорять

Дитячі травми – тривожний досвід, який дитина переживає у роки становлення. На жаль, зазвичай, він має вплив на емоційний та фізичний стан вже у дорослому віці.

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До дитячих травм належать: емоційне, фізичне або сексуальне насилля, розлучення батьків, пережитий сильний страх тощо.

Навіть, якщо дитячу травму свідомість витісняє, людина може відчувати дискомфорт. Найчастіше переслідує незрозуміла тривога. "Накриває" хронічна депресія. З'являються фізичні недомагання як-от головний біль та проблеми з ШКТ.

Як дитяча травма впливає на секс дорослих

Окрім того, відчутний вплив дитяча травма має й на інтимне життя людини.

Зокрема, близькість – фізична та емоційна – може стати для людини проблемою.

Також дитяча травма загрожує призвести до статевої дисфункції. Людина може відчувати проблеми зі збудженням або досяганням оргазму.

Ще одна загроза – флешбеки, які переслідують у найвідповідальніші моменти. Займаючись сексом зі своїм партнером або партнеркою, можна не перебувати тут та зараз, а бачити перед собою лише момент Х, коли й сталася дитяча травма.

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