Упродовж століть питання жіночого задоволення від сексу було табу. Увагу йому почали приділяти лише нещодавно.

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Тепер жінки не готові терпіти. Дослідження показали: саме вони швидше готові поставити крапку у стосунках, якщо їх не задовольняє інтимне життя.

Зауважте! Участь у дослідженні взяли майже 20 тисяч учасників. Їхній вік – від 18 до 79 років. Країни: Австрія, Болгарія, Грузія, Німеччина, Франція, Литва. Жінок та чоловіків запитали, як часто вони сперечалися через секс. Таймінг – останні 12 місяців.

Виявилося, що жінки, які переживали сексуальні розбіжності, на 13,1% частіше розглядали питання про розлучення. Чоловіки ж, навіть за високого рівня сексуальної несумісності, усього лише в 5% випадків продемонстрували бажання розійтися зі своїми партнерками через це.

Сексолог Катерина Богомолова розповіла, що дуже часто під час консультацій чує від жінок скарги на своїх партнерів. Зокрема, що ті нічого не роблять, аби партнерка теж отримала задоволення.

Надалі планують досліджувати, як проблеми з сексом впливають на стосунки в одностатевих парах.