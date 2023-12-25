На протяжении веков вопрос женского удовольствия от секса был табу. Внимание ему начали уделять только недавно.
Обратите внимание Неожиданные признания: почему пары чаще всего перестают заниматься сексом
Теперь женщины не готовы терпеть. Исследования показали, что именно они скорее готовы поставить точку в отношениях, если их не удовлетворяет интимную жизнь.
Оказалось, что женщины, испытывавшие сексуальные разногласия, на 13,1% чаще рассматривали вопрос о разводе. Мужчины же, даже при высоком уровне сексуальной несовместимости, всего лишь в 5% случаев продемонстрировали желание разойтись со своими партнершами из-за этого.
Сексолог Екатерина Богомолова рассказала что очень часто во время консультаций слышит от женщин жалобы на своих партнеров. В частности, что те ничего не делают, чтобы партнерша тоже получила удовольствие.
В дальнейшем планируется исследовать, как проблемы с сексом влияют на отношения в однополых парах.