Детские травмы разрушают секс взрослых: как с этим бороться
Источник:Health shorts
Многие проблемы, с которыми борется взрослый человек, – родом из детства. А травмы, полученные в раннем возрасте, могут оказать существенное негативное влияние на интимную жизнь.
Что же такое детские травмы, о которых все говорят
Детские травмы – тревожный опыт, который ребенок испытывает в годы становления. К сожалению, как правило, он оказывает влияние на эмоциональное и физическое состояние уже во взрослом возрасте.
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К детским травмам относятся: эмоциональное, физическое или сексуальное насилие, развод родителей, испытываемый сильный страх и другое.
Даже если детскую травму сознание вытесняет, человек может испытывать дискомфорт. Чаще всего преследует непонятная тревога. "Накрывает" хроническая депрессия. Появляются физические недомогания, такие как головная боль и проблемы с ЖКТ.
Как детская травма влияет на секс взрослых
Кроме того, ощутимое влияние детская травма оказывает и на интимную жизнь человека.
В частности, близость – физическая и эмоциональная – может стать для человека проблемой.
Также детская травма может привести к половой дисфункции. Человек может испытывать проблемы с возбуждением или достижением оргазма.
Еще одна угроза – флешбеки, преследующие в самые ответственные моменты. Занимаясь сексом со своим партнером или партнершей, можно не находиться здесь и сейчас, а видеть перед собой лишь момент Х, когда произошла детская травма.
Как подарить себе новую жизнь и качественный секс
- Уйти в терапию.
- Посещать группу поддержки.
- Заняться самообразованием и изучить причины и последствия травмы.
- Заниматься медитацией.
- Принимать лекарство (но только, если его назначает врач).
- Откровенно поделиться своей болью с партнером или партнершей.