Він мав відправитися у поїздку й перед нею планував маршрут з допомогою Google Maps. Саме через цей сервіс дізнався, що кохана зраджує.

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Як чоловік дізнався про зради дружини через Google Maps

Увагу чоловіка привернув одяг, що був дуже схожий на той, який носить його дружина. Жінка, яка була зображена на фото, сиділа на лавці й погладжувала волосся іншого.

У гніві чоловік показав дружині ці світлини. Як з'ясувалося, вона справді зраджувала, тож через деякий час вони розлучилися.



Чоловік дізнався про зраду через Google Maps / Фото Google Maps

Ця історія мала сумне закінчення, однак часто доля готує для нас дивовижні розвитки подій. Так, вчителька історії Анна завантажила на екран свого телефону фото незнайомого воїна Артема. Тоді дівчина навіть не уявляла, що вони до без тями закохаються одне в одного і вже через рік одружаться.

Все почалося з лайку Анни під фото Артема. Хлопець не оминув увагою такий жест з боку дівчини, написав їй. Згодом онлайн-діалог переріс у чуттєвий роман.