Вулична кішка зірвала весільну церемонію: вчинок наречених вразив усіх

Метт та Кара, плануючи весілля, навіть не здогадувалися, що доля пошле їхнім стосункам пухнастий талісман. Кішечка Дейзі з'явилася у найвідповідальніший момент свята й голосно заявила про свою присутність.

Весілля було просто чудовим. Метт та Кара вже перейшли до найвідповідальнішої частини – вони обмінювалися присягами біля вівтаря. Аж раптом Дейзі вирішила гучно заявити про себе.

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Метт говорив у мікрофон, тому не відразу почув котячі звуки. Натомість гості почали перезиратися й усміхатися. Свідок навіть пояснив збентеженій нареченій: "тут кіт нявчить".

Церемонія відбувалася на природі, тому джерело звуку вдалося зафіксувати не відразу. Згодом наречені збагнули, що кіт заховався у лісі поблизу.

Шокований Метт звернувся до гостей. Чоловік заявив, що змушений перервати свою весільну промову. Його рішення зустріли гучним доброзичливим сміхом. Однак Метт згодом зізнався, що почувався трохи роздратованим: він довго готувався до цієї миті й хотів, аби все минуло ідеально.

Однак коли наречені нарешті побачили "джерело" звуку, про жодну лють вже не мовилося. Красуня кішка сиділа на пеньку й вимагала, аби її почули. Тоді наречені зрозуміли: це – доля.

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Кішку шукали декілька днів

Метт та Кара вже мали вдома котика – красеня Гетсбі. Однак вирішили, що мають забрати також кішечку, яка перервала їхнє весілля. Працівники закладу, на території якого відбувалося весілля, декілька днів намагалися упіймати Дейзі. Зрештою, їм це вдалося. Кішечка пішла на компроміс, коли побачила тарілку креветок.

Спершу Дейзі відвезли до притулку, де їй надали необхідну допомогу. А далі Метт та Кара забрали кішечку у сім'ю. До речі, Дейзі та Гетсбі подружилися і вже не уявляють своїх котячих життів одне без одного.