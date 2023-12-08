Воїн ЗСУ освідчився коханій у дитсадку, де вона працює: історія про щастя у найтемніші часи

Навіть у найтемніші часи можна знайти світло, якщо поруч – кохана людина. Заручини воїна Андрія та Вікторії стали справжнім святом кохання для усієї України.

Андрій захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. Пропозицію воїн зробив у дитсадку, де працює його кохана. Заповітне "так" дівчина сказала перед малюками, які щиро раділи за улюблену виховательку.

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Воїн зробив коханій подарунок на Миколая

Редакція 24 Каналу зв'язалася з Вікторією, щоб дізнатися більше про їхню з Андрієм історію кохання. Познайомилися закохані на сайті знайомств. Подруга Вікторії побачила анкету Андрія й написала йому. У той час воїн перебував на лікуванні. Вікторія зізнається: ні вона, ні Андрій не шукали стосунків. Водночас з кожним днем разом розуміли, що знайшли одне одного не випадково, вони почали закохуватися.

Тоді герой вирушив на завдання. Упродовж 2 місяців закохані спілкувалися на відстані. Навіть перебуваючи на фронті, Андрій знаходив можливість надіслати коханій подарунки. А найголовніший – зробив на День Святого Миколая.



Пропозицію коханій Андрій зробив на День Святого Миколая / Фото, надане 24 Каналу

Вікторія та Андрій разом вже три місяці. Дівчина зізнається, що освідчення стало для неї абсолютною несподіванкою. Андрій приїхав у відпустку й прийшов у дитсадок, де працює Вікторія, на свято – День ЗСУ.

Дітки виступали. Вітали захисників. Директор нашого садочка запросив Андрія. І тут він виходить й говорить. Я взагалі не очікувала. Я відчула здивування. Шок. Не повірила,

– каже Вікторія.

Момент пропозиції: дивіться відео

Наразі воїн перебуває у відпустці. Водночас вже невдовзі вирушає на завдання.



Мільйони українців вітають Андрія та Вікторію / Фото, надане 24 Каналу

Українці щиро радіють за закоханих

Дитсадок опублікував відео пропозиції у мережі. Наразі воно має вже приблизно мільйон переглядів. Українці щиро радіють за закоханих і бажають їм безмежного щастя разом. Вікторія зауважує, що всі коментарі – позитивні.

Редакція 24 Каналу вітає Вікторію та Андрія з заручинами. Дякуємо воїну ЗСУ за захист.