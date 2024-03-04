"Я таких чоловіків не зустрічала": історія кохання геніального Володимира Івасюка

Життя автора легендарного хіта "Червона рута" Володимира Івасюка оповите таємницями через його загибель. Музикант так і не встиг одружитися, але у його житті було багато жінок. Чому про останнє кохання Івасюка не згадують його рідні, і чим так заворожував жінок молодий музикант – читайте далі.

З нагоди 75-річчя з дня народження геніального композитора 24 Канал вирішив пригадати, яким було особисте життя Івасюка.

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Перше кохання композитора

Перше своє кохання Івасюк зустрів на уроках гри на скрипці, коли йому було 6 років. Золотоволоса Людмила Шкуркіна одразу сподобалася майбутньому музиканту. Дітлахи почали дружити, чим замилували вчителів.

Роки йшли, Володя та Люда дорослішали й ставали нерозлучними. Їхня дружба переросла у кохання, й Івасюк ніжно називав дівчину "Куця". Хлопець був зачарований вродою Люди й любив її фотографувати. Після уроків закохані разом співали та грали пісні ліверпульського гурту The Beatles, який у той час здобував світову популярність.

Сестра Івасюка – Оксана – називала Людмилу першим великим кохання свого брата. Саме Люда була першою слухачкою пісень майбутнього великого композитора. На 16-ліття Івасюк написав дівчині пісню, яку вона навіть зараз називає "найдорожчим подарунком".

Я дуже ціную те, що було між нами. Перше наше кохання дороге на все життя. Воно залишиться назавжди святим,

– сказала тепер вже акторка Севастопольського драматичного театру та заслужена артистка України Людмила Шкуркіна.

Парою Івасюка та Шкуркіної захоплювалося все місто Кіцмань – молоді, співучі та неймовірно красиві. Людмила каже, що їхні стосунки були дуже чистими, й пам'ять про них вона пронесла крізь все життя.

Та після школи шляхи Володі і Люди розійшлися. Вона поїхала вчитися на театральний факультет до Києва, а він обрав медичний у Чернівцях. Хоч у їхньому житті й були інші кохані, Володя і Люда старалися підтримувати зв'язок. Івасюк приїздив на вистави Шкуркіної, а вона, коли вперше почула по радіо пісню композитора Івасюка, то зовсім не здивувалася.

Був період, коли пара знову почала ближче спілкуватися й навіть думала про одруження, однак до цього не дійшло. Востаннє закохані бачилися у серпні 1978 року, коли Івасюку було 29 років.



Володимир Івасюк та Людмила Шкуркіна / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Жінка, якій Івасюк присвятив "Червону руту"

Івасюк завжди був душею компанії. Харизматичний, красивий та сильний характером юнак захоплював серце багатьох дівчат. В університеті він познайомився з одногрупницею Марійкою Соколовською, з якою його поєднала любов до музики. Володя дуже любив ніжні прізвиська, тому називав Марійку "Муся".

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Закохані студенти весь час проводили разом. Вони сиділи поруч на парах, ввечері ходили на репетицію ансамблю, навіть на вихідних не розлучалися.

Марійка допомагала Володі з навчанням і ділилася конспектами, адже його у той час вже більше цікавила музика, аніж медицина. Саме Соколовська першою побачила текст пісні "Червона рута", який композитор підписав "Мусі від Володі".

Мене часто запитують, чому ми не одружилися з Івасюком. Мабуть, не доля… З того часу, коли Володя помер, він часто мені сниться,

– сказала Марія Соколовська.

Марійка ще студенткою одружилася з викладачем, а Володя, як справжній джентльмен, відправив "Мусі" вітальну телеграму зі Львова.



Івасюк з Марією Соколовською / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Жінки швидко закохувалися в Івасюка

Дівчата часто закохувалися в Івасюка, і сам він також був відкритий до нових почуттів. У житті композитора була ще одна золотоволоска – висока, струнка і вродлива Ніна Щербакова. Якось Володя повіз її у Карпатські гори, після чого надихнувся на написання пісні "Я піду в далекі гори".

Стосунки з Ніною у Володі були теплими навіть після того, як вона вийшла заміж.



Івасюк полюбляв приходити до Ніни на роботу / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Івасюку дуже сподобалася гостра на язик журналістка молодіжної газети "Молодий буковинець" Галина Тарасюк, з якою він познайомився восени 1970 року.

Я вперше зустріла свого ровесника, який був розумний, талановитий та благородний. Три речі, які я так шанувала у чоловіках і які разом майже не стрічаються в одній особі,

– розповіла про Івасюка Галина.

Галині Івасюк також придумав пестливе прізвисько – "Коцю". Коли дівчина запитала, що це означає, Володя зізнався, що й сам не знає. Просто так його батько кликав матір. До речі, у батьків Івасюка були дуже гарні стосунки, й сам хлопець також мріяв про такі.



Володимир Івасюк зачаровував дівчат своєю харизмою / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Якось Галина запросила Володю на свій день народження, й музикант прийшов з гітарою. Весь вечір він грав та співав, від чого дівчина була в захваті. Івасюк та Тарасюк дуже підходили один одному. Дівчина писала новели, а хлопець – пісні. Вони вели літературні бесіди, обговорювали нові книжки та просто насолоджували компанією один одного.

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Однак у сім'ю ці стосунки не переросли. Володя поїхав до Львова, а в Галі помер батько й сильно захворіла мати. Домашні клопоти й піклування про молодших брата й сестру лягли на плечі дівчини.

До речі, у Володі було дивовижне вміння – з усіма жінками він залишався у хороших стосунках. Після того, як Галя вийшла заміж, Івасюк з нею випадково зустрівся. Тоді колишні закохані навіть затанцювали один танець.

Івасюк присвятив Галі пісню "Пісня буде поміж нас", але про це жінка дізналася аж після смерті композитора.



Галина Тарасюк на своєму творчому вечорі у 2005 році / Фото зі сторінки пам'яті Володимира Івасюка

Найпристрасніше кохання Івасюка

Тетяна Жукова – останнє кохання композитора. Для святкового концерту на телебаченні Володя шукав співачку, яка б мала схожий голос до Софії Ротару, і йому порадили Таню.

Їхні стосунки тривали 6 років. Це було найдовше та найпристрасніше кохання Івасюка. Однак рідні та друзі композитора не люблять згадувати про Жукову. Насправді Володя хотів одружитися з Танею і вже навіть сказав їй про це, однак згодом передумав. Річ у тому, що категорично проти цього союзу були батьки Івасюка, які казали, що у Тані погана репутація.

Після розмови з батьком – Михайлом Григоровичем – Володя пообіцяв, що ніколи не одружиться з Танею. Івасюк дуже поважав своїх батьків і не хотів йти проти їхньої волі.

Згодом перше кохання Володі – Людмила Шкуркіна – казала, що у Жукової були великі амбіції й вона мріяла про славу. Можливо, батьки боялися, що жінка просто скористається їхнім сином задля кар'єрного просування, адже в Михайла Григоровича була хороша інтуїція.

Таня і Володя були гарячою парою, у якої часто траплялися конфлікти. Вже після серйозної розмови з батьком Івасюк потрапив у психіатричну клініку, звідки сам подзвонив Жуковій. В одному з інтерв'ю Таня розказала, що під час цієї зустрічі Володя клявся їй у коханні й кликав заміж. Подейкують, що Жукова може бути причетною до трагічної долі композитора, та правда це чи ні – невідомо.



Стосунки Тані і Володі тривали 6 років / Архівне фото

Зауважимо, великий український композитор Володимир Івасюк зник 24 квітня 1979 року. Його тіло знайшли повішеним у лісі біля Львова 18 травня. Спершу слідство заявило, що Івасюк покінчив життя самогубством через "психічні розлади". Та після проголошення незалежності України справу почали знову розслідувати і з'ясувалося, що Володю повісили вже мертвим. Припускають, що Івасюка вбили співробітники КДБ