Військовий, який втратив ногу на війну, повінчався з коханою: фото пари

31-річний український військовий Андрій Однолько втратив на війні з Росією ногу. Важка травма лише зміцнила шлюб воїна, і вони з дружиною вирішили повінчатися.

Андрій та Інна познайомилися 5 років тому. Згодом вони одружилися й у них народився син.

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Військовому поставили протез

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій працював помічником машиніста на місцевому підприємстві. Коли російські війська нахабно вдерлися у нашу країну, чоловік вирішив долучитися до Збройних сил.



Андрій та Інна повінчалися у Львові / Фото Львівської ОВА

Андрій працював сапером. Через пів року служби він підірвався під Бахмутом. Лікарі змогли врятувати життя Андрій, але ногу йому довелося ампутувати. Одного вечора Андрій подзвонив коханій і повідомив про своє поранення.

Зараз Андрій знову ходить завдяки протезу. Подружжя давно мріяло повінчатися, а після поранення чоловіка вирішило більше не відтягувати. Церковний шлюб пара взяла 19 січня у Львівському гарнізонному храмі святих Петра і Павла.



Подружжя давно хотіло повінчатися / Фото Львівської ОВА



Військовий, який встав на протез, повінчався з коханою / Фото Львівської ОВА

Редакція 24 Каналу вітає закохану пару з вінчанням!

До речі, раніше ми писали про історію військового Ігоря, який попросив поліцейських допомоги з освідченням коханій. Що такого придумав чоловік і чому його кохана спершу навіть налякалася – читайте тут.