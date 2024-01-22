Військовий, який втратив ногу на війну, повінчався з коханою: фото пари
Джерело:Львівська ОВА
31-річний український військовий Андрій Однолько втратив на війні з Росією ногу. Важка травма лише зміцнила шлюб воїна, і вони з дружиною вирішили повінчатися.
Андрій та Інна познайомилися 5 років тому. Згодом вони одружилися й у них народився син.
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Військовому поставили протез
До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій працював помічником машиніста на місцевому підприємстві. Коли російські війська нахабно вдерлися у нашу країну, чоловік вирішив долучитися до Збройних сил.
Андрій та Інна повінчалися у Львові / Фото Львівської ОВА
Андрій працював сапером. Через пів року служби він підірвався під Бахмутом. Лікарі змогли врятувати життя Андрій, але ногу йому довелося ампутувати. Одного вечора Андрій подзвонив коханій і повідомив про своє поранення.
Зараз Андрій знову ходить завдяки протезу. Подружжя давно мріяло повінчатися, а після поранення чоловіка вирішило більше не відтягувати. Церковний шлюб пара взяла 19 січня у Львівському гарнізонному храмі святих Петра і Павла.
Подружжя давно хотіло повінчатися / Фото Львівської ОВА
Військовий, який встав на протез, повінчався з коханою / Фото Львівської ОВА
Редакція 24 Каналу вітає закохану пару з вінчанням!
До речі, раніше ми писали про історію військового Ігоря, який попросив поліцейських допомоги з освідченням коханій. Що такого придумав чоловік і чому його кохана спершу навіть налякалася – читайте тут.