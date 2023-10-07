Військовий освідчився коханій під час концерту Пивоварова: зворушливе відео

Під час сольного виступу, до Артема Пивоварова підійшов військовослужбовець ЗСУ з проханням освідчитися дівчині. Співак без вагань запросив бійця на сцену.

Захисник взяв мікрофон, запросив свою кохану до себе, став на одне коліно та запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина відповіла "так" і перед публікою пристрасно поцілувала його.

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Романтичне освідчення

Про романтичне освідчення розповів сам Пивоваров. У своїх інстаграм-сторісах співак опублікував відео зворушливого моменту.

У ролику помітно, що Артем стояв залаштунками та з радісним хвилюванням спостерігав, а глядацька аудиторія вітала закоханих гучними оплесками.

Військовий освідчився коханій на концерті Пивоварова: дивіться відео