Стосунки цієї пари не назвеш стандартними, Вілл та Джада дотримувалися власних переконань та поглядів на подружнє життя.

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Пінкетт не хотіла одружуватися зі Смітом

Актори познайомилися ще у 1990 році. Тоді Віллу було 22, а Джаді – 19 років. Джада прийшла на кастинг серіалу "Принц із Беверлі-Хілс". Вона пробувалася на роль дівчини Вілла, але через те, що була значно нижча за актора, роль не отримала.

Згодом Смітт розповідав, що закохався в Пінкетт з першого погляду. Однак пара почала зустрічатися лише через 5 років після знайомства. На той час Вілл перебував у процесі розлучення з першою дружиною – Шері Зампіно. Саме після зустрічі з Джадою актор зрозумів, що повинен розлучитися, бо Зампіно не його людина.

У листопаді 1996 року Вілл зробив пропозицію Джаді, а вже 31 грудня пара одружилася. Для акторки весільний день був дуже складним, адже вона на той момент була вагітною й страждала через токсикоз.

Я вже була вагітна, і вся ця церемонія далася мені важко, я навіть плакала в урочистий момент,

– розповідала Пінкетт-Сміт.

Знаменитість зізналася, що взагалі не хотіла весілля, бо не бачила сенсу в узаконенні стосунків. Однак на цьому наполягла її матір, та й Вілл мріяв про сім'ю. То ж Джада просто погодилася на їхні вмовляння.

"Я ніколи не бачила щасливого шлюбу. Я обожнювала Вілла, але я просто не хотіла виходити заміж", – пояснювала акторка виданню People.



Весілля Вілла і Джади / Фото з інстаграму актора

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8 липня 1998 року у подружжя народився перший син – Джейден, а у 2000 році – донька Віллоу. Зауважимо, діти зіркового подружжя також стали знаменитими. Джейден пішов по стопах батьків і навіть знявся з Віллом у двох фільмах – "У гонитві за щастям" (2006 рік) та "Після нашої ери" (2013 рік). Водночас Віллоу захоплюється музикою та модою.



Подружжя на прем'єрі фільму Woo у 1998 році / Фото Getty Images

Дружина – голова сім'ї

У 2004 році Вілл та Джада разом написати сценарій для серіалу "Все про нас" та відкрили фонд допомоги молоді. Тоді ж у ЗМІ заговорили про проблеми у шлюбі зіркової пари. Усі припускали, що між акторами була зрада.

До речі, у той час Вілл розповідав, що вважає дружиною головою сім'ї.

У рідному домі я вважав маму центром сім'ї. Я чітко розумію, що фізичне та духовне здоров'я та комфорт Джади – пріоритет,

– говорив актор.

Пара обрала відкриті стосунки

Вілл та Джада все частіше почали з'являтися на публіці з іншими людьми. Стало зрозуміло, що вони обрали новий вид стосунків – відкритий. Подружжя вирішило, що "шлюб не може бути в'язницею" й розпочало новий, вільний етап.

В інтерв'ю The Daily Mail Сміт говорив: "Не можна уникнути того, що природно. Ми можемо з кимось зближуватися". Тоді ж він зізнався, що мав почуття до колеги Єви Мендес, з якою знявся у фільмі "Метод Хітча".



Зіркова пара перебувала у вільних стосунках / Фото Getty Images

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У інтерв'ю Опрі Вінфрі Сміт називав свій шлюб бізнес-планом: "Якщо у вас немає важливої ​​причини для стосунків, мети, до якої ви йдете, плану того, що ви хочете зробити, ви можете загубитися дорогою". Пінкетт-Сміт тоді додала, що вони об'єднали два погляди в один.

У 2011 році соцмережами ширились чутки про те, що пара розійшлася. Однак подружжя опублікувало фото, на якому обіймалося, й заявило, що це брехня, а їхній шлюб міцний, як завжди.

Кілька місяців по тому Джада говорила: "Вілл належить собі. Так, ми партнери, але він діє так, як вважає за потрібне. Він сам вирішує, ким бути, а не я йому нагадую. І навпаки". При цьому вона наголосила, що довіряє своєму чоловіку.



Вілл Сміт на премії Оскар зі своєю сім'єю / Фото Getty Images

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На тлі чергових чуток про розлучення у 2015 році Сміт написав: "Обіцяю вам усім, що якщо я зберуся розлучитися зі своєю королевою, я обов'язково скажу про це сам!".

Однак вже у 2020 році Джада шокувала зізнанням про те, що мала тривалий роман з американським музикантом Августом Алсіною. Водночас вона додала, що на той час не була з Віллом.

Цікаво! Віллу Сміту заборонили відвідувати церемонію вручення Оскар впродовж 10 років. Все тому, що у 2022 році він дав ляпаса ведучому Крісу Року після обурливого жарту про облисіння Джади. Відомо, що акторка тривалий час бореться з рідкісною хворобою, яка провокує випадіння волосся – алопецією. Напередодні свого 50-річчя зірка поголила голову.

Зізнання Джади про розлучення

Увесь період стосунків пари супроводжувався чутками про їхнє розлучення, однак знаменитості постійно їх спростовували й наголошували, що їй добре разом. Проте кілька днів тому Джада вперше розповіла, що ще з 2016 року не живе з Віллом і між ними більше немає романтичних стосунків.

При цьому офіційно зіркове подружжя не розлучилося, а продовжує працювати над своїм шлюбом.