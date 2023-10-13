Отношения этой пары не назовешь стандартными, Уилл и Джада придерживались собственных убеждений и взглядов на супружескую жизнь.

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Пинкетт не хотела жениться на Смите

Актеры познакомились еще в 1990 году. Тогда Виллу было 22, а Джади – 19 лет. Джада пришла на кастинг сериала "Принц из Беверли-Хиллс". Она пробывалась на роль девушки Вилла, но из-за того, что была значительно ниже актера, роль не получила.

Впоследствии Смит рассказывал, что влюбился в Пинкетт с первого взгляда. Однако пара начала встречаться только спустя 5 лет после знакомства. В то время Уилл находился в процессе развода с первой женой – Шери Зампино. Именно после встречи с Джадой актер понял, что должен развестись, потому что Зампино не его человек.

В ноябре 1996 года Уилл сделал предложение Джади, а уже 31 декабря пара вышла замуж. Для актрисы свадебный день был очень сложным, ведь она на тот момент была беременна и страдала из-за токсикоза.

Я уже была беременна, и вся эта церемония далась мне тяжело, я даже плакала в торжественный момент,

– рассказывала Пинкетт-Смит.

Знаменитость призналась, что вообще не хотела свадьбы, потому что не видела смысла в узаконивание отношений. Однако на этом настояла ее мать, да и Уилл мечтал о семье. Джада просто согласилась на их уговоры.

"Я никогда не видела счастливого брака. Я обожала Вилла, но я просто не хотела выходить замуж", – объясняла актриса изданию People.



Свадьба Вилла и Джады / Фото с инстаграма актера

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8 июля 1998 года у супругов родился первый сын – Джейден, а в 2000 году – дочь Уиллоу. Заметим, дети звездных супругов тоже стали знаменитыми. Джейден пошел по стопам родителей и даже снялся с Уиллом в двух фильмах - "В погоне за счастьем" (2006 год) и "После нашей эры" (2013 год). В то же время Виллоу увлекается музыкой и модой.



Супруги на премьере фильма Woo в 1998 году / Фото Getty Images

Жена – глава семьи

В 2004 году Уилл и Джада вместе написали сценарий для сериала "Все о нас" и открыли фонд помощи молодежи. Тогда же в СМИ заговорили о проблемах в браке звездной пары. Все предполагали, что между актерами была измена.

Кстати, в то время Уилл рассказывал, что считает женой главой семьи.

В родном доме я считал маму центром семьи. Я четко понимаю, что физическое и духовное здоровье и комфорт Джады – приоритет,

– говорил актер.

Пара выбрала открытые отношения

Уилл и Джада все чаще стали появляться на публике с другими людьми. Стало ясно, что они выбрали новый вид отношений – открытый. Супруги решили, что "брак не может быть тюрьмой" и начал новый, свободный этап.

В интервью The Daily Mail Смит говорил: "Нельзя избежать того, что естественно. Мы можем с кем-то сближаться". Тогда же он признался, что испытывал чувства к коллеге Еве Мендес, с которой снялся в фильме "Метод Хитча".



Звездная пара находилась в свободных отношениях / Фото Getty Images

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В интервью Опри Уинфри Смит называл свой брак бизнес-планом: "Если у вас нет важной причины для отношений, цели, к которой вы идете, плана того, что вы хотите сделать, вы можете потеряться по дороге". Пинкетт-Смит добавила, что они объединили два взгляда в один.

В 2011 году соцсетями распространялись слухи о том, что пара разошлась. Однако супруги опубликовали фото в объятьях, и заявили, что это ложь, а их брак крепок, как всегда.

Несколько месяцев спустя Джада говорила: "Уилл принадлежит себе. Да, мы партнеры, но он действует так, как считает нужным. Он сам решает, кем быть, а не я ему напоминаю. И наоборот". При этом она подчеркнула, что доверяет своему мужу.



Уилл Смит на премии Оскар со своей семьей / Фото Getty Images

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На фоне очередных слухов о разводе в 2015 году Смит написал: "Обещаю вам всем, что если я соберусь развестись со своей королевой, я обязательно скажу об этом сам!".

Однако уже в 2020 году Джада шокировала признанием о длительном романе с американским музыкантом Августом Алсиной. Она добавила, что в то время не была с Уиллом.

Любопытно! Виллу Смиту запретили посещать церемонию вручения Оскар в течение 10 лет. Все потому, что в 2022 году он дал пощечину ведущему Крису Року после возмутительной шутки об облысении Джады. Известно, что актриса долго борется с редкой болезнью, провоцирующей выпадение волос – алопецией. В канун своего 50-летия звезда побрила голову.

Признание Джады о разводе

Весь период отношений пары сопровождался слухами об их разводе, однако знаменитости постоянно их опровергали и отмечали, что им хорошо вместе. Но несколько дней назад Джада впервые рассказала, что еще с 2016 года не живет с Виллом, и между ними больше нет романтических отношений.

При этом официально звездные супруги не развелись, а продолжают работать над своим браком.