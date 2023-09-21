Місце зустрічі – паркінг: як Вікторія та Девід Бекхем змушені були приховувати свої стосунки

Роман Вікторії та Девіда Бекхема розпочався у далеких 90-х. І спершу вони були змушені тримати свої стосунки у великій таємниці.

Так, Вікторія зізналася, що їм з Девідом потайки доводилося зустрічатися на паркінгах. Деталі читайте у нашому матеріалі.

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Таємні зустрічі

Перед тим як оголосити про свої стосунки, а потім стати найвідомішою та найміцнішою парою, Вікторії та Девіду довелося добряче награтися у конспірологів. Вони змушені були зустрічатися на паркінгах, аби ніхто не побачив їх разом.

Мій менеджер завжди казав: "Спробуй тримати це у таємниці". Тож ми зустрічалися на паркінгах і це не так погано, як звучить,

– запевнила жінка.

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Таку сімейну деталь Вікторія Бекхем розкрила для нового документального фільму про Девіда. Він розповість про життя футболіста: виховання та успішну кар'єру. Автори не оминуть увагою і роман сімейства Бекхемів, який розпочався на одному з матчів зірки футболу за "Манчестер Юнайтед".

Тоді подруга Вікторії затягнула її на матч, а після гри дівчата вирушили до роздягальні гравців. Там майбутня місіс Бехкхем познайомилася зі своїм чоловіком. Дівчина дуже сподобалася молодому футболісту.

Мені завжди подобалися спокійні блондинки. З Вікторією усе навпаки – вона темненька і галаслива,

– зізнавався колись чоловік.

Тоді пара проспілкувалася близько години. Наприкінці Вікторія віддала Девіду квиток на матч, де записала свій номер телефону. Аби його не загубити, Бекхем 6 разів переписував номер на інші папірці. Утім, оригінал і досі зберігається в нього.