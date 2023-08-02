Андреа має понад 400 тисяч підписників в інстаграмі, де часто ділиться пікантними фото, розповідає про свої будні та цитує Коко Шанель. Блогерка пише, що жінка може бути чарівною в 30, 40 років та залишатися спокусливою до кінця свого життя.

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Блогерка з Англії за свої 53 роки спала з 720 партнерами

Блогерка каже, що секс для неї, як "пальне": "Звичайно, мені було весело. Секс – це моє паливо". Активне статеве життя жінка почала вести 18 років тому, коли розлучилася зі своїм колишнім чоловіком. Вона спала з 720 людьми – йдеться як про чоловіків, так і про жінок. Андреа наголошує, що зараз абсолютно задоволена своїм життям і любить пробувати різні види сексу.

Як відомо, блогерка має від 3 до 5 партнерів на тиждень, за останні 3 роки вони особливо постійно змінювалися, тож у неї не було стабільних стосунків. Ба більше, жінка не соромиться свого життя та каже, що намагається допомагати людям почувати себе більш комфортно в ліжку та приймати своє тіло.

Я впевнена у собі людина та пишаюсь тим, чого я досягла за останні 53 роки життя. Я вірю, що на додаток до цього, я можу допомогти людям відчути себе більш комфортно у власній шкірі, щоб прийняти свою сексуальність. Я відкрила позитивну дискусію про те, що кожен думає про власну сексуальну свободу,

– зазначила Андреа в ексклюзивному інтерв'ю Daily Star.

Андреа Саншайн живе у Лондоні та, крім сексуального життя, активно займається фітнесом та бодибілдингом.



Як виглядає 53-річна Андреа Саншайн / Фото з інстаграму блогерки