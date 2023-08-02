У Андреа более 400 тысяч подписчиков в инстаграме, где часто делится пикантными фото, рассказывает о своих буднях и цитирует Коко Шанель. Блогерка пишет, что женщина может быть очаровательной в 30, 40 лет и оставаться соблазнительной до конца своей жизни.

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Блогерка из Англии за свои 53 года спала с 720 партнерами

Блогерка говорит, что секс для нее, как "горючее": "Конечно, мне было весело. Секс – это мое топливо". Активную половую жизнь женщина начала вести 18 лет назад, когда развелась со своим бывшим мужем. Она спала с 720 людьми – речь идет как о мужчинах, так и о женщинах. Андреа отмечает, что сейчас совершенно довольна своей жизнью и любит пробовать разные виды секса.

Как известно, блогерка имеет от 3 до 5 партнеров в неделю, за последние 3 года они особенно постоянно менялись, так что у нее не было стабильных отношений. Более того, женщина не стесняется своей жизни и говорит, что пытается помогать людям чувствовать себя более комфортно в постели и принимать свое тело.

Я уверен в себе человек и горжусь тем, чего я добилась за последние 53 года жизни. Я верю, что вдобавок к этому, я могу помочь людям почувствовать себя более комфортно в собственной коже, чтобы принять свою сексуальность. Я открыла положительную дискуссию о том, что каждый думает о собственной сексуальной свободе,

– отметила Андреа в эксклюзивном интервью Daily Star.

Андреа Саншайн живет в Лондоне и помимо сексуальной жизни активно занимается фитнесом и бодибилдингом.



Как выглядит 53-летняя Андреа Саншайн / Фото из инстаграма блогера