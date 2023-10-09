Як відновити довіру у стосунках: дієві поради

9 жовтня 2023, 18:30
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Довіра є фундаментом усіх відносин, і, на жаль, вона може бути порушена через невірність чи невпевненість. Зазвичай, це важкий момент для пари, який супроводжується болем і розчаруванням.

Втім, довіру можливо відновити, але це вимагає значних зусиль обох партнерів. Психологи радять поважати коханого або кохану та з розумінням ставитися до їхнього особистого простору.

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Важливо звернути увагу на ознаки відсутності довіри у стосунках, які можуть проявлятися по-різному у кожній парі. Ось декілька з них:

  • Ви постійно чіпляєтеся до вашого партнера і не дозволяєте йому/їй мати особистий простір.
  • Ви утримуєтеся від близькості та частих обіймів.
  • Ви відчуваєте значну невпевненість у ваших стосунках.
  • Ви ставите під сумнів дії свого партнера та відчуваєте, що він/вона щось приховує.

Як відновити довіру у відносинах

  • Майте бажання працювати над відносинами. Важливо, щоб обидва партнери були готові зробити кроки для відновлення довіри. Обидва мають хотіти помиритися та вирішити конфлікт.
  • Подумайте про досвід. Обидва партнери повинні виділити час, щоб проаналізувати свої почуття та думки щодо ситуації. 
  • Створіть нові спогади. Працюйте над створенням позитивних вражень разом. 
  • Почніть все спочатку. Подумайте про відновлення ваших відносин як про можливість почати з чистого аркуша. Спробуйте створити нові способи спілкування та побачити один одного по-новому.
  • Зосередьтеся на майбутньому. Замість того, щоб залишатися в минулому, думайте про те, як можна покращити ваші стосунки у майбутньому. Розмовляйте про ваші спільні цілі та плани.

Як відновити довіру у стосунках / Pexels

Автор: Квітослава Туз