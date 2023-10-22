Усі плакали, коли дивилася ці фільми: вгадай стрічку за кінопарою
Є кінопари, історії кохання яких доводили до сліз багатьох з нас. Якщо ви любите дивитися мелодрами, то цей тест точно для вас. Перевірте, як добре ви дивилися ці фільми у цікавому тесті 24 Каналу.
Є фільми, перегляд яких ніколи не набридає. Їх можна дивитися знову і знову, і кожного разу так само щиро співчувати героям.
Цікаво У губи, шию чи плечі: які є типи поцілунків і що розкаже їхнє приховане значення
Ми пропонуємо вам відгадати назву фільму за кінопарою, яка у ньому була. Можливо, після цього тесту ви захочете передивитися один з цих фільмів знову, аби ще раз пережити цю історію кохання.
Якщо якийсь з цих фільмів був вам незнайомий – то це чудово! Тепер ви можете насолодитися його переглядом.
Підбірка романтичних фільмів
Якщо ви не знали, що переглянути сьогодні ввечері, то ми вже про це подбали. Ловіть ще одну підбірку романтичних фільмів:
- "Пара на свята". Це легкий та приємний фільм на вечір, який не змусить вас плакати, а дозволить відпочити після робочого дня. У головних ролях – чарівна Емма Робертс та красень Люк Брейсі.
- "Відпочинок за обміном". Цікава історія двох жінок, які хотіли втекти від своїх проблем і вирішили помінятися будинками на свята. Що з цього вийшло? Дивіться у фільмі зі справжніми легендами кіно – Кейт Вінслет та Камерон Діас.
- "Ще одна з роду Болейн". Фільм показує любовний трикутник короля Англії Генріха VIII, Анни Болейн та її сестри Марії. Для любителів історії – те, що треба!