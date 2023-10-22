Усі плакали, коли дивилася ці фільми: вгадай стрічку за кінопарою

Є кінопари, історії кохання яких доводили до сліз багатьох з нас. Якщо ви любите дивитися мелодрами, то цей тест точно для вас. Перевірте, як добре ви дивилися ці фільми у цікавому тесті 24 Каналу.

Є фільми, перегляд яких ніколи не набридає. Їх можна дивитися знову і знову, і кожного разу так само щиро співчувати героям.

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Ми пропонуємо вам відгадати назву фільму за кінопарою, яка у ньому була. Можливо, після цього тесту ви захочете передивитися один з цих фільмів знову, аби ще раз пережити цю історію кохання.

Якщо якийсь з цих фільмів був вам незнайомий – то це чудово! Тепер ви можете насолодитися його переглядом.

Підбірка романтичних фільмів

Якщо ви не знали, що переглянути сьогодні ввечері, то ми вже про це подбали. Ловіть ще одну підбірку романтичних фільмів: