Відому блогерку не запросили на весілля через її зовнішність

Бразилійська блогерка Сабріна Лоу мала стати дружкою на весіллі у своєї найкращої подруги. Вона з нетерпінням чекала свята й готувалася до нього. Однак згодом все пішло не так.

Підготовкою до свята Сабріна зайнялася з усією серйозністю. Дівчина вже купила сукню (приблизно за 13 тисяч гривень), а також – оплатила зачіску та макіяж. Однак одне повідомлення від нареченої, отримане по WhatsApp, перевернуло її життя з ніг на голову.

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Сабріну просили не приходити на весілля. Все через її струнку фігуру, яка може привернути надто багато уваги. Зрештою, мила передвесільна підготовка завершилася сваркою між найкращими подругами.

Ніколи не думала, що вага може стати проблемою в такій ситуації. Дуже важко змиритися, що моя присутність сприймається у такому негативному світлі, особливо з боку тих, кого я вважала близькими друзями,

– заявила Сабріна.

Блогерка зізналася, що почувається спустошеною. Рішення подруги стало для неї ударом. Сабріна зізнається, що тепер має переосмислити дружбу. Бо людину варто цінувати за її внутрішні якості, а не сантиметри на талії.

Користувачі мережі підтримали Сабріну й зауважили, що вчинок її подруги нереально зрозуміти.