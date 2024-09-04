Подготовкой к празднику Сабрина занялась со всей серьезностью. Девушка уже купила платье (примерно за 13 тысяч гривен), а также – оплатила прическу и макияж. Однако одно сообщение от невесты, полученное по WhatsApp, перевернуло ее жизнь с ног на голову.

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Сабрину просили не приходить на свадьбу. Все из-за ее стройной фигуры, которая может привлечь слишком много внимания. В конце концов, милая предсвадебная подготовка завершилась ссорой между лучшими подругами.

Никогда не думала, что вес может стать проблемой в такой ситуации. Очень трудно смириться, что мое присутствие воспринимается в таком негативном свете, особенно со стороны тех, кого я считала близкими друзьями,

– заявила Сабрина.

Блогерша призналась, что чувствует себя опустошенной. Решение подруги стало для нее ударом. Сабрина признается, что теперь должна переосмыслить дружбу. Потому что человека стоит ценить за его внутренние качества, а не сантиметры на талии.

Пользователи сети поддержали Сабрину и заметили, что поступок ее подруги нереально понять.