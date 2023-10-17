Не винятком є деякі герої нашої добірки. У цьому матеріалі розкажемо про зірок, які святкували свої весілля у справжнісінькому замку.

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Вікторія та Девід Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем одружилися у 1999 році. Місцем проведення своєї церемонії вони обрали замок Латтреллстоун неподалік Дубліна. Подейкують, що оренда приміщення на той час їм обійшлася у 800 тисяч доларів.

Вікторія та Девід Бекхем під час церемонії / Інстаграм Девіда Бекхема

У присутності трьох десятків гостей молодята випускали голубів, а у небі над замком майорів прапор з ініціалами "VBD".

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Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер

Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер одружувалися тричі. Спочатку сказали свої обітниці у Лас-Вегасі, потім на церемонії у будівлі суду в Санта-Барбарі, а третім місцем стала Італія. Свою крайню церемонію вони провели в італійському замку 16 століття Кастелло Браун, що неподалік Портофіно.

Кортні та Тревіс під час церемонії / Інстаграм Кортні Кардаш'ян

Тревіс зізнавався, що не може виділити найулюбленіше з трьох місць для їхнього весілля з Кортні. Для нього вони були усі особливі.

Макс Чмерковський і Пета Мергатройд

Учасник першого сезону українського "Холостяка" Макс Чмерковський мріяв одружитися у замку Охека, що в Нью-Йорку. Уперше він побачив його у 90-х, коли приїхав до міста. Потім роками придивлявся до нього і коли запропонував коханій відзначити там їхній день, вона без вагань погодилася.

Макс та Пета під час святкування / Інстаграм Пети Мергатройд

Їхнє весілля і справді було казковим у присутності 250 гостей.