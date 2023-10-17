Не исключение некоторые герои нашей подборки. В этом материале расскажем о звездах, которые праздновали свои свадьбы в самом настоящем замке.

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Виктория и Дэвид Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Местом проведения своей церемонии они выбрали замок Латтреллстоун недалеко от Дублина. Поговаривают, что аренда помещения на то время им обошлась в 800 тысяч долларов.

Виктория и Дэвид Бекхэм во время церемонии / Инстаграм Дэвида Бекхэма

В присутствии трех десятков гостей молодожены выпускали голубей, а также подняли в небо над замком флаг с инициалами "VBD".

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Кортни Кардашьян и Тревис Баркер

Кортни Кардашьян и Тревис Баркер женились трижды. Сначала сказали свои "да" в Лас-Вегасе, затем на церемонии в здании суда в Санта-Барбаре, а третьим местом стала Италия. Свою крайнюю церемонию они провели в итальянском замке 16 века Кастелло Браун, недалеко от Портофино.

Кортни и Тревис во время церемонии / Инстаграм Кортни Кардашьян

Тревис признавался, что не может выделить самое любимое из трех мест для их свадьбы с Кортни. Для него они были все особенные.

Макс Чмерковский и Пета Мергатройд

Участник первого сезона украинского "Холостяка" Макс Чмерковский мечтал жениться в замке Охека в Нью-Йорке. В первый раз он увидел его в 90-х, когда приехал в город. Потом годами присматривался к нему и предложил любимой отметить там их день и она без колебаний согласилась.

Макс и Пета во время празднования / Инстаграм Петы Мергатройд

Их свадьба действительно была сказочной в присутствии 250 гостей.