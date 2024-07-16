Дружба відпрацював на повну: у мережі завірусилося відео про весілля в Україні в +37 градусів

Аномальна температура повітря в Україні продовжує бити рекорди. Кому точно зараз не позаздриш, так це нареченим, які одружуються у +37 градусів. У мережі вже завірусилося відео з реаліями весіль в таку погоду.

Рятували вентилятори

Роликом з весілля у мережі поділилася фотографиня. Відео вже набрало майже 2 мільйони переглядів і безліч коментарів.

Читайте також Весілля століття в Індії триває: мільярдери спричинили хаос у Мумбаї, місто – в ізоляції

На відео наречені перебувають у церкві під час вінчання. Температура повітря у цей день прогрілася до +37 градусів. Ми можемо лише уявити відчуття нареченої у пишній довгій сукні, яка ще й до того була на довгий рукав, та нареченого у костюмі. Рятувати молодят прийшов дружба, який направив маленький вентилятор на бідолашного нареченого, який був вже геть мокрий від поту.

До речі, наречена трималася мужньо і навіть усміхалася. Мабуть, дівчина вирішила, що ніяка погода не зіпсує їй свято. І правильно зробила!

Згодом хтось приніс великий вентилятор і просто тримав його у руках. Гості з усіх сил намагалися полегшити спеку для наречених. Адже не зомліти в таку погоду під час вінчання – ще той челендж.

Дивіться відео про весілля в +37 градусів:

Рекомендуємо Перший та єдиний чоловік: як Ада Роговцева закохалася у викладача і прожила з ним 46 років

У коментарях люди співчували нареченим та ділилися власними історіями про весілля у спеку. Дехто навіть вирішив, що своє весілля точно не плануватиме на літо.

"Ми вінчалися, коли було +34 градуси. Чоловік був тільки в сорочці (жилет і піджак відкинули одразу). Я ледь не виключилась в церкві, втрималась на думці, що якщо впаду, то всі будуть думати, що невістка відьма";

"Моя бабуся говорила, що робити весілля влітку – це дуже відважно";

"Зрозумів, буду одружуватися весною";

"Це було гаряче весілля. Молодій парі – многая літ!";

"Дружба відпрацював на 100%".

Вгадати з погодою на весілля – неможливо, адже зазвичай свято планують за багато місяців до обраної дати. Якою б не була погода у ваш особливий день, пам'ятайте, що найважливіше – людина, яка поруч з вами.