41-річна жінка вийшла заміж за 16-річного сина найкращої подруги: приголомшлива реакція свекрухи

В Індонезії 16-річний хлопець одружився з 41-річною подругою своєї мами. Тепер влада перевіряє, чи сплять вони в різних ліжках. Так триватиме, поки нареченому не виповниться 18 років.

Як виявилося, мама школяра Ліза сама запропонувала йому одружитися з подругою. Хлопця така пропозиція неабияк здивувала, але він погодився. Перед весіллям закохані зустрічалися лише 2 місяці.

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Мамі Ліза 37 років. У її подруги Маріани зірвалися заручини з колишнім нареченим й вона впала в депресію. Щоб допомогти Маріані, жінка вирішила одружити її зі своїм сином Кевіном.

41-річна наречена є власницею продуктових магазинів. Як стверджують сама жінка та її подруга, шлюб ніяк не пов'язаний з грошима. Ба більше, юний коханий після весілля буде допомагати дружині в магазині.



16-річний Кевін та 41-річна Маріана / Фото The Mirror

Все було б ідеально, якби у справу не втрутилася Комісія із захисту дітей Індонезії. Правозахисники не дозволяють закоханим укладати шлюб, оскільки Кевіну ще не виповнилося 18 років. Тому нареченим доведеться спати в окремих ліжках, поки хлопець не стане повнолітнім. Ще два роки подружжя не може мати сексуальних стосунків. Є ймовірність, що шлюб можуть анулювати або ж інтимне життя пари розпочнеться після 18-річчя Кевіна.