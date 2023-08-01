24 Канал звернув увагу на рекомендації сексологів і підготував добірку всіх "за" і "проти" сексу на першому побаченні. Приймайте розумні рішення та домовляйтеся про відкритий та довірливий діалог з партнером.

Дивіться також Секс під час місячних: як зробити його приємним

Секс на першому побаченні: так чи ні

Негативні сторони:

Відчуття невпевненості. Секс на першому побаченні може призвести до великого стресу та невпевненості, особливо якщо ви знайомі недавно. Ризик зараження ІПСШ. Без контрацепції секс на першому побаченні може збільшити ризик передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом, таких як ВІЛ, сифіліс, гонорея та інших. Вплив на подальші відносини. Інтимний контакт на першому побаченні може створити нереалістичні очікування від партнера. Підвищене емоційне навантаження. Занадто швидкий перехід до інтимності може зробити тебе залежним від нього або неї емоційно.

Позитивні сторони:

Шалена пристрасть. Сексуальна привабливість та хімія можуть з'явитися вже з першого побачення, і для деяких людей це може бути сильним сигналом сумісності. Посилення емоційного зв'язку. Взаємне розуміння і задоволення від інтимного контакту можуть підсилити емоційний зв'язок між партнерами, сприяючи глибшому розумінню один одного. Пізнавання себе. Для деяких людей секс на першому побаченні може допомогти виявити їхні сексуальні потреби та бажання. Втім, не забувайте, що секс на першому побаченні має відбуватися за спільною згодою! Перевірка сумісності. Для деяких людей важливо перевірити сумісність у сексуальному плані відразу, щоб уникнути подальших розчарувань або неврегульованих відносин.

Секс на першому побаченні / NY Post