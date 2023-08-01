24 Канал обратил внимание на рекомендации сексологов и подготовил подборку всех "за" и "против" секса на первом свидании. Принимайте разумные решения и договаривайтесь об открытом и доверительном диалоге с партнером.

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Секс на первом свидании: да или нет

Отрицательные стороны:

  1. Чувство неуверенности. Секс на первом свидании может привести к большому стрессу и неуверенности, особенно если вы знакомы недавно.
  2. Риск заражения ИППП. Без контрацепции секс на первом свидании может увеличить риск передачи инфекций, передающихся половым путем, таких как ВИЧ, сифилис, гонорея и другие.
  3. Воздействие на дальнейшие отношения. Интимный контакт на первом свидании может привести к нереалистичным ожиданиям от партнера.
  4. Повышенная эмоциональная нагрузка. Слишком быстрый переход к интимности может сделать тебя зависимым от него или от нее эмоционально.

Положительные стороны:

  1. Безумная страсть. Сексуальная привлекательность и химия могут появиться с первого свидания, и для некоторых людей это может быть сильным сигналом совместимости.
  2. Усиление эмоциональной связи. Взаимное понимание и удовлетворение от интимного контакта могут усилить эмоциональную связь между партнерами, способствуя более глубокому пониманию друг друга.
  3. Узнавание себя. Для некоторых людей секс на первом свидании может помочь их сексуальные потребности и желания. Впрочем, не забывайте, что секс на первом свидании должен происходить по общему согласию!
  4. Проверка совместимости. Для некоторых людей важно проверить совместимость в сексуальном плане сразу во избежание дальнейших разочарований или неурегулированных отношений.

Секс на первом свидании / NY Post