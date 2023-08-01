24 Канал обратил внимание на рекомендации сексологов и подготовил подборку всех "за" и "против" секса на первом свидании. Принимайте разумные решения и договаривайтесь об открытом и доверительном диалоге с партнером.

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Секс на первом свидании: да или нет

Отрицательные стороны:

Чувство неуверенности. Секс на первом свидании может привести к большому стрессу и неуверенности, особенно если вы знакомы недавно. Риск заражения ИППП. Без контрацепции секс на первом свидании может увеличить риск передачи инфекций, передающихся половым путем, таких как ВИЧ, сифилис, гонорея и другие. Воздействие на дальнейшие отношения. Интимный контакт на первом свидании может привести к нереалистичным ожиданиям от партнера. Повышенная эмоциональная нагрузка. Слишком быстрый переход к интимности может сделать тебя зависимым от него или от нее эмоционально.

Положительные стороны:

Безумная страсть. Сексуальная привлекательность и химия могут появиться с первого свидания, и для некоторых людей это может быть сильным сигналом совместимости. Усиление эмоциональной связи. Взаимное понимание и удовлетворение от интимного контакта могут усилить эмоциональную связь между партнерами, способствуя более глубокому пониманию друг друга. Узнавание себя. Для некоторых людей секс на первом свидании может помочь их сексуальные потребности и желания. Впрочем, не забывайте, что секс на первом свидании должен происходить по общему согласию! Проверка совместимости. Для некоторых людей важно проверить совместимость в сексуальном плане сразу во избежание дальнейших разочарований или неурегулированных отношений.

Секс на первом свидании / NY Post