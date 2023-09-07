Але тут варто пам'ятати, що стало причиною розриву і задати собі декілька питань. Фахівці виділили свій перелік, який може допомогти вам зрозуміти: чи варто давати другий шанс коханню.

Дивіться також Як знайти спільне захоплення та провести час разом: 5 дієвих порад

Другий шанс коханню

Перш ніж повертатися до колишніх стосунків, подумайте як ви обоє змінилися. Будьте чесними з собою: можливо насправді ви вже переросли минулі стосунки і готові до нового розділу у своєму житті.

Довіра – одне з головних питань. У стосунках вона вкрай важлива. Тому запитайте себе чи зможете ви довіряти колишньому партнеру, до того ж якщо розрив стався саме на цьому ґрунті.

Переконайтеся, що зможете довіряти колишньому партнеру / PickPik

Не кваптеся, якщо все ж вирішили знову зійтися. Може виникнути спокуса одразу відновити і той рівень інтимності, який був раніше. Фахівці радять уповільнити темп і починати стосунки знову.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Elite (тонкі), 3 шт. та 12 шт . Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15 . Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.





Переконайтеся, що вибір робите ви. Колишній партнер може мати дуже гарні стосунки не лише з вами, але й вашими рідними. І саме вони підсвідомо або ні можуть тиснути на вас у рішенні відновити попередній зв'язок.

Якщо колишній партнер стає ініціатором відновлення стосунків, запитайте його, що змінилося. Пригадайте причину чому ви розійшлися. Як змінилося ставлення і рішення партнера до цього. Запропонуйте пройти спільну терапію, вона може допомогти краще розібратися з усім.

Не бійтеся визначити власні потреби та пріоритети у нових-старих стосунках. Якщо вони не збігаються з партнером – задумайтеся над продовженням.

Визначте власні потреби / PickPik

Сприймайте історію відновлення стосунків, як новий розділ. Відокремте минуле від сьогодення. Поговоріть, що ви робили, кого зустрічали, коли були нарізно, а головне – чому ви знову хочете бути разом.

У відновлених стосунках запровадьте нові правила та обов'язки.