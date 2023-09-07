Але тут варто пам'ятати, що стало причиною розриву і задати собі декілька питань. Фахівці виділили свій перелік, який може допомогти вам зрозуміти: чи варто давати другий шанс коханню.
Дивіться також Як знайти спільне захоплення та провести час разом: 5 дієвих порад
Другий шанс коханню
Перш ніж повертатися до колишніх стосунків, подумайте як ви обоє змінилися. Будьте чесними з собою: можливо насправді ви вже переросли минулі стосунки і готові до нового розділу у своєму житті.
Довіра – одне з головних питань. У стосунках вона вкрай важлива. Тому запитайте себе чи зможете ви довіряти колишньому партнеру, до того ж якщо розрив стався саме на цьому ґрунті.
Переконайтеся, що зможете довіряти колишньому партнеру / PickPik
Не кваптеся, якщо все ж вирішили знову зійтися. Може виникнути спокуса одразу відновити і той рівень інтимності, який був раніше. Фахівці радять уповільнити темп і починати стосунки знову.
Переконайтеся, що вибір робите ви. Колишній партнер може мати дуже гарні стосунки не лише з вами, але й вашими рідними. І саме вони підсвідомо або ні можуть тиснути на вас у рішенні відновити попередній зв'язок.
Якщо колишній партнер стає ініціатором відновлення стосунків, запитайте його, що змінилося. Пригадайте причину чому ви розійшлися. Як змінилося ставлення і рішення партнера до цього. Запропонуйте пройти спільну терапію, вона може допомогти краще розібратися з усім.
Не бійтеся визначити власні потреби та пріоритети у нових-старих стосунках. Якщо вони не збігаються з партнером – задумайтеся над продовженням.
Визначте власні потреби / PickPik
Сприймайте історію відновлення стосунків, як новий розділ. Відокремте минуле від сьогодення. Поговоріть, що ви робили, кого зустрічали, коли були нарізно, а головне – чому ви знову хочете бути разом.
У відновлених стосунках запровадьте нові правила та обов'язки.