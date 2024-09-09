Перший у світі онлайн-шлюб: українці відтепер можуть одружитися по відеозв'язку

Українці можуть одружитися всього в кілька кліків завдяки шлюбу онлайн через Дію. Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку – від подання заяви до одруження.

Нова послуга в Дії особливо цінна для військових – захисники та захисниці одружуватимуться навіть будучи на позиціях.

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Українці можуть навіть освідчуватися онлайн, що досить креативно та інноваційно. Партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке можна відповісти протягом 14 днів.

Як скористатися послугою

Оновіть Дію і зайдіть у "Сервіси" – "Шлюб онлайн". Виберіть "Зробити пропозицію" та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин. Система запропонує вільні дати – найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Одружитися в Дії можуть повнолітній громадянин України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт у Дії.

Також у Дії можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

У день одруження закоханим не потрібно нікуди їхати. Достатньо просто зайти за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на них чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що потрібно від наречених, – смартфон та інтернет.

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Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби. Фізичний документ можна замовити Укрпоштою.

Якщо пара раптом передумала, то може скасувати заяву про шлюб через Дію. У майбутньому її можна подати повторно.

Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством "Національні інформаційні системи", Цифровим офісом ДРАЦС, Державною міграційною службою, АТ "Укрпошта" за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.