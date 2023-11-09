Чи триватимуть ваші стосунки довго: мережу підкорює простий метод перевірки

Для того, щоб визначити, чи триватимуть ваші стосунки довго, не потрібно проходити сотні тестів та читати десятки гороскопів. У мережі поширили метод перевірки, який дозволить визначити ваше майбутнє всього лиш за кілька секунд.

Цікавим та простим способом у тіктоці поділилася користувачка Аліса. Відео дівчини вже назбирало 4,5 мільйона переглядів.

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Метод для визначення успішності стосунків

Аліса розповіла, що користується цим методом постійно, і він ще жодного разу її не підвів. Дівчина використовує його не лише у романтичних стосунках, а й з друзями. Це допомагає їй зрозуміти, чи триватиме ця дружба довго.

Отож, метод полягає в тому, аби сказати якусь буденну річ і побачити, як на це відреагує ваш партнер. Аліса радить використовувати птахів. Вам потрібно у будь-який момент сказати: "Ой, глянь, який красивий птах за вікном", – або щось на подобі цього. Якщо людина ніяк не відреагує на це, або скаже щось, але не зверне увагу на цього птаха, то це не ваша людина, і стосунки з нею не триватимуть довго.

Якщо ж людина відреагує щирим зацікавленням до того, що ви сказали, вітаємо – ваші стосунки мають всі шанси бути успішними.

Це дійсно хороший знак того, що ваші стосунки триватимуть дуже довго,

– сказала Аліса.

Простий метод, як визначити, чи триватимуть стосунки довго: відео

Аліса розповіла, як колись використала цей метод з новою подругою. Дівчата сиділи в кав'ярні, й Аліса сказала, що помітила дятла за вікном. У результаті це призвело до 10-хвилиної розмови виключно про цього птаха. Дружба між дівчатами триває вже кілька років.

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру.

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Метод має наукове підтвердження

У коментарях люди підтвердили, що тест на птахів дійсно працює. Дехто зазначив, що насправді це теорія Готтмана, яка називається "ставка на підключення". Згідно з нею, один партнер робить "заявку" на зв'язок, а інший – приймає або відхиляє.

Психолог і співзасновник Інституту Готтмана Джон Готтман за 40 років своєї роботи виявив, що пари, які частіше звертаються один до одного, залишаються разом довше.