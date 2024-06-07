Дівчина викрила зраду хлопця у момент, коли він купував їм обручки

Блогерка Таллула Роуз поділилася жахливою історією, яка нещодавно сталася з її подругою. Дівчина збиралася заручитися зі своїм коханим. Вони вже вибирали обручки у ювелірній крамниці, аж раптом все пішло шкереберть.

Таллула порадила своїм фоловеркам ретельно перевіряти чоловіків, з якими вони планують своє майбутнє. Її подруга пережила справжній шок, коли просто у ювелірній крамниці дізналася, що її коханий зраджує її.

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Як вдалося викрити зраду

Дівчина обрала каблучки за 2 тисячі доларів. Її наречений зібрався розрахуватися за прикраси. Водночас оплата не пройшла. З'ясувалося, що наречений обрав каблучку Darry. Купуючи її, людина має поставити свій підпис під зобов'язанням. Мовиться про те, що за життя можна придбати лише одну каблучку для єдиного партнера або партнерки.

Так без 5 хвилин наречена дізналася, що минулого місяця її коханий вже купив каблучку Darry для іншої дівчини. Таллула зауважила, що її подруга прожила з цим чоловіком два роки. Вона мріяла про сім'ю та майбутнє з ним. Блогерка – вкрай обурена. Колишнього нареченого своєї подруги вона назвала "тупим", адже він навіть не зрозумів концепції ювелірного бренду.

Так день, який мав стати початком прекрасної казки, подарував нареченій квиток у її власне пекло. Таллула розповіла, що подруга дуже важко переживає зраду та розрив стосунків. На цьому етапі її особисте життя – зруйноване.