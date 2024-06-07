Таллула посоветовала своим фолловеркам тщательно проверять мужчин, с которыми они планируют свое будущее. Ее подруга пережила настоящий шок, когда прямо в ювелирном магазине узнала, что ее любимый изменяет ей.

Обратите внимание В начале все было хорошо, – женщина впервые рассказала о браке с известным серийным убийцей

Как удалось разоблачить измену

Девушка выбрала кольца за 2 тысячи долларов. Ее жених собрался рассчитаться за украшения. В то же время оплата не прошла. Выяснилось, что жених выбрал кольцо Darry. Покупая его, человек должен поставить свою подпись под обязательством. Говорится о том, что за жизнь можно приобрести лишь одно кольцо для единственного партнера или партнерши.

Так без 5 минут невеста узнала, что в прошлом месяце ее любимый уже купил кольцо Darry для другой девушки. Таллула заметила, что ее подруга прожила с этим мужчиной два года. Она мечтала о семье и будущем с ним. Блогерша – крайне возмущена. Бывшего жениха своей подруги она назвала "тупым", ведь он даже не понял концепции ювелирного бренда.

Так день, который должен был стать началом прекрасной сказки, подарил невесте билет в ее собственный ад. Таллула рассказала, что подруга очень тяжело переживает измену и разрыв отношений. На этом этапе ее личная жизнь – разрушена.