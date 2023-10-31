6 романтичних книг, які допоможуть повірити у справжнє кохання

Осінні вечори та книга – ідеальне поєднання. А що ж може бути краще за книги з романтичним сюжетом? Легкі, сповнені гумору, емоційні та подекуди драматичні: тут історії кохання для різних настроїв.

І хоч сюжети романтичних книг дуже різноманітні, ці видання мають дещо спільне: всі вони викликають теплі почуття, співчуття та емпатію, навіюють спогади і мрії. Ці книжки здебільшого мають щасливе закінчення і допоможуть повірити у взаємне кохання, силу любові і шанс, який дається кожному. 24 Канал розповідає більше про книги, які надихають.

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"Шалено багаті азійці", Кевін Кван

"Шалено багаті азійці" – книга, яка читається на одному подиху / Фото Фабула

Не кожна дівчина мріє про долю Попелюшки, особливо, якщо це Рейчел – амбітна професорка економіки в Нью-Йоркському університеті. Одного дня її хлопець Нік запросив кохану на літні канікули до Сінгапуру. Там дівчина несподівано дізнається про "королівство" свого принца. Та Рейчел начхати на усі його титули і коштовності. Подорож може стати для неї справжнім пеклом, бо для знайомства з родичами Ніка потрібна неабияка витримка.

Це книжка про кохання неймовірних, щирих і молодих людей та їхню непросту подорож.

Знаєш, на мою думку, Рейчел чудова. Справді. Але якщо ти запросиш її приїхати з тобою додому, це змінить дещо між вами, подобається це тобі чи ні. Мене не непокоїть думка, чи ж ваші стосунки витримають це або ні, адже я знаю, що вони витримають. Я хвилююсь про те, як інші люди зреагують на це,

– йдеться у книзі.

А для любителів кіно рекомендуємо переглянути екранізацію книги Кевіна Квана, від якої точно перехопить подих.

"Між небом і землею", Марк Леві

"Між небом і землею" додасть романтики осіннім вечорам / Фото з ютубу Даші Shum

Книжки знаного автора завжди вирізняються зворушливістю. Це історія Артура і Лорен, молодого архітектора і таємничої дівчини, яка дивним чином опиняється в його помешканні. Прямо в його шафі. Після трагічної катастрофи Лорен впала в кому і тепер є видимою лише для Артура, який чи не єдиний, хто здатен повернути її до життя.

Неймовірно ніжна історія про силу кохання. Історія не тільки про любов між чоловіком і жінкою. Вона також торкається теми любові батьків до своїх дітей.

Цей комедійний, чарівний, романтичний, трохи заплутаний і детективний сюжет книжки екранізував режисер Марк Воторс, а головну роль тут зіграла Різ Візерспун.

"Тисяча пам'ятних поцілунків", Тіллі Коул

Ця книга точно захопить з перших сторінок / Фото Bookoffka

Якщо хочеться чогось емоційного і легкого, то ця книжка – саме те, що вам потрібно. Історія Тіллі Коула повертає у дитинство і торкається душі читачів. Це книжка про Руна, який жив у маленькому містечку, і про його чарівну сусідку Поппі, яка виконувала заповіт своєї бабусі та збирала тисячі особливих поцілунків. Саме їх обіцяв подарувати Рун.

Коли сімнадцятирічний Рун повертається до рідного містечка, то думає лише про одне: чому дівчина, яка була половинкою його душі та яка обіцяла чекати на його повернення, обірвала зв’язок без жодних пояснень? Серце Руна було розбите та уся правда буде ще попереду.

Тож на читачів очікує емоційний роман про справжню дружбу, перше кохання та любов до життя.

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"Води слонам" , Сара Груен

"Води слонам" вартий уваги книголюбів / Фото Yakaboo

Коли життя Джейкоба стало догори дриґом у часи Великої депресії, він був змушений покинути навчання в престижному університеті і потрапив до мандрівного цирку, де несподівано зустрів найчарівнішу жінку. Світ, у якому опинився Джейкоб, був сповнений виродків і жахливих умов, але водночас подарував йому нову професію, справжню дружбу, кохану Марлен, яка на той час була одружена, і найкращі спогади. Тепер 93-річний річний Джейкоб зі щирістю згадує про ті буремні часи, складну слониху Розі і про жінку, яка стала коханням усього його життя.

Я ніколи не був певен, чи знала Марлена, – у ті секунди у звіринці був страшний рейвах, тому не впевнений, чи бачила вона. Я ніколи не питав. Я просто не міг, не хотів – я боявся, що через це вона перестане любити Розі. А якщо зовсім чесно – що вона перестане любити мене,

– говорить головний герой у книзі "Води слонам".

Роман вийшов у видавництві "Фабула", а екранізацію відзняв режисер Френсіс Лоуренс.

"Там, де ми зустрілися вперше", Шарлотта Ріксон

Книга "Там, де ми зустрілися вперше" / Фото Гарна книгарня

Ця історія розповідає про перше кохання Клари та Бенджаміна, яке розірвалося через прикру подію в минулому, коли вони були ще студентами.

Двадцять років потому Клара має щасливе життя і люблячого чоловіка, але постійно відчуває ностальгію за минулими часами і своїм колишнім коханням. Теракт, що стався у рідному місті, переверне свідомість життя Клари і підштовхне жінку відшукати Бенджаміна, щоб впевнитись, що він в порядку.

Ця історія про втрачене кохання і можливість їх повернення, навіть після довгого періоду розриву, розчулить кожного. Книжка з роздумами про час, ностальгією та вірою в те, що справжнє кохання завжди має другий шанс.

"Зміщення спектра", Януш Вишневський

"Зміщення спектра" – книга про шалене кохання / Фото Фабула

Якщо вам знайом сюжет популярного польського письменника "Самотність у мережі", то знайте – ця історія розгортається 21 рік потому. Якуб, син головного героя попереднього роману, напрочуд обдарований молодий інженер. Він зустрічає дівчину Надю, яка фактичного його врятувала. Тепер ці двоє не уявляють життя один без одного. Поступово Надя, яка хоче знати більше про свого обранця, розкриває таємницю сім'ї Якуба і штовхає хлопця дізнатись, хто є його справжнім батьком.

"Я показала тобі свої думки, надії, мрії. А це – набагато більше, ніж голизна. Мою біографію з першого класу початкової школи дотепер ти знаєш настільки докладно, що, використовуючи мої фотоальбоми, міг би легко з того зробити документальну Instastory. Я б могла ще довго перераховувати. Ти все про мене знаєш. А також і про мою сім’ю. Запалюєш зі мною в їхню пам’ять свічки на цвинтарі. Ти знаєш про мене в тисячу разів більше, ніж моя мати", – говорить головна героїня у книзі.

Це історія про ніжні почуття і пристрасть, спокійне кохання і водночас шалену любов, яка здатна захопити читачів з перших сторінок.