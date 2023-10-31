И хотя сюжеты романтических книг очень разнообразны, эти издания имеют нечто общее: все они вызывают теплые чувства, сочувствие и эмпатию, вызывают воспоминания и мечты. Эти книги в большинстве своем имеют счастливое окончание и помогут поверить во взаимную любовь, силу любви и шанс, который дается каждому. 24 Канал рассказывает больше о вдохновляющих книгах.

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"Безумно богатые азиаты", Кевин Кван

"Безумно богатые азиаты" – книга, которая читается на одном дыхании / Фото Фабула

Не каждая девушка мечтает о судьбе Золушки, особенно если это Рэйчел – амбициозная профессор экономики в Нью-Йоркском университете. Однажды ее парень Ник пригласил любимую на летние каникулы в Сингапур. Там девушка неожиданно узнает о "королевстве" своего принца. Но Рэйчел наплевать на все его титулы и драгоценности. Путешествие может стать для него настоящим адом, потому что для знакомства с родственниками Ника нужна большая выдержка.

Это книга о любви невероятных, искренних и молодых людей и их непростом путешествии.

Знаешь, по моему мнению, Рэйчел отличная. В самом деле. Но если ты пригласишь ее приехать с тобой домой, это изменит кое-что между вами, нравится это тебе или нет. Меня не беспокоит мнение, выдержат ли ваши отношения это или нет, ведь я знаю, что они выдержат. Я волнуюсь о том, как другие люди среагируют на это,

– говорится в книге.

А для любителей кино рекомендуем посмотреть экранизацию книги Кевина Квана, от которой точно перехватит дыхание.

"Между небом и землей", Марк Леви

"Между небом и землей" добавит романтики осенним вечерам / Фото из ютуба Даши Shum

Книги известного автора всегда отличаются трогательностью. Это история Артура и Лорен, молодого архитектора и таинственной девушки, странным образом оказывающейся в его доме. Прямо в его шкафу. После трагической катастрофы Лорен впала в кому и теперь ее видит только Артур, который едва ли не единственный, кто способен вернуть ее к жизни.

Невероятно нежная история о силе любви. История не только о любви между мужчиной и женщиной. Она также затрагивает тему любви родителей к своим детям.

Этот комедийный, волшебный, романтичный, немного запутанный и детективный сюжет книги экранизировал режиссер Марк Уоторс, а главную роль здесь сыграла Риз Уизерспун.

"Тысяча памятных поцелуев", Тилли Коул

Эта книга точно захватит с первых страниц / Фото Bookoffka

Если хочется чего-нибудь эмоционального и легкого, то эта книга – именно то, что вам нужно. История Тилли Коула возвращает в детство и затрагивает душу читателей. Это книга о Руне, который жил в маленьком городке, и о его очаровательной соседке Поппе, которая выполняла завещание своей бабушки и собирала тысячи особых поцелуев. Именно их обещал подарить Рун.

Когда семнадцатилетний Рун возвращается в родной городок, то думает только об одном: почему девушка, которая была половинкой его души и обещала ждать его возвращения, оборвала связь без объяснений? Сердце Руна было разбито и вся правда будет еще впереди.

Поэтому читателей ожидает эмоциональный роман о настоящей дружбе, первой любви и любви к жизни.

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"Воды слонам" , Сара Груэн

"Води слонам" заслуживает внимания книголюбов / Фото Yakaboo

Когда жизнь Джейкоба стала вверх дрожью во времена Великой депрессии, он был вынужден покинуть учебу в престижном университете и попал в странствующий цирк, где неожиданно встретил самую очаровательную женщину. Мир, в котором оказался Джейкоб, был полон уродов и ужасных условий, но в то же время подарил ему новую профессию, настоящую дружбу, возлюбленную Марлен, которая в то время была замужем, и лучшие воспоминания. Теперь 93-летний летний Джейкоб с искренностью вспоминает о тех бурных временах, сложной слонихе Розе и о женщине, которая стала любовью всей его жизни.

Я никогда не был уверен, знала ли Марлена, – в те секунды в зверинце был страшный рейв, поэтому не уверен, видела ли она. Я никогда не спрашивал. Я просто не мог, не хотел – я боялся, что из-за этого она перестанет любить Розу. А если совсем честно – что она перестанет любить меня,

– говорит главный герой в книге "Воды слонам".

Роман вышел в издательстве "Фабула", а экранизацию снял режиссер Фрэнсис Лоуренс.

"Там, где мы встретились впервые", Шарлотта Риксон

Книга "Там, где мы встретились впервые" / Фото Гарна книгарня

Эта история рассказывает о первой любви Клары и Бенджамина, которая разорвалась из-за досадного события в прошлом, когда они были еще студентами.

Двадцать лет спустя Клара имеет счастливую жизнь и любящего мужчину, но постоянно чувствует ностальгию по прошлым временам и своей прежней любви. Произошедший в родном городе теракт перевернет сознание жизни Клары и подтолкнет женщину отыскать Бенджамина, чтобы убедиться, что он в порядке.

Эта история о потерянной любви и возможности их возвращения, даже после долгого периода разрыва, растрогает каждого. Книга с размышлениями о времени, ностальгии и вере в то, что настоящая любовь всегда имеет второй шанс.

"Смещение спектра", Януш Вишневский

"Смещение спектра" – книга о безумной любви / Фото Фабула

Если вам знаком сюжет популярного польского писателя "Одиночество в сети", то знайте – эта история разворачивается 21 год спустя. Якуб, сын главного героя предыдущего романа, удивительно одаренный молодой инженер. Он встречает девушку Надю, которая фактически его спасла. Теперь эти двое не представляют жизни друг без друга. Постепенно Надя, которая хочет больше знать о своем избраннике, раскрывает тайну семьи Якуба и толкает парня узнать, кто является его настоящим отцом.

"Я показала тебе свои мысли, надежды, мечты. А это гораздо больше, чем нагота. Мою биографию с первого класса начальной школы до сих пор ты знаешь настолько подробно, что, используя мои фотоальбомы, мог бы легко из этого сделать документальную Instastory. Я бы могла еще долго перечислять. Ты все обо мне знаешь. А также и о моей семье. Зажигаешь со мной в их память свечи на кладбище. Ты знаешь обо мне в тысячу раз больше, чем моя мать", – говорит главная героиня в книге.

Это история о нежных чувствах и страстях, спокойной любви и одновременно безумной любви, которая способна увлечь читателей с первых страниц.