Спершу – маску на себе: 10 правил щасливих стосунків
Коли минає ейфорія закоханості, важливо працювати над стосунками, аби зберегти їх щасливими та гармонійними. Головне – навчитися відрізняти романтичні фільми та реальне життя.
Насправді – щоб двоє були щасливими, кожному варто почати з себе. Деталі читайте у матеріалі 24 Каналі.
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Любіть себе
Ви не зможете повноцінно кохати свого партнера або партнерку, якщо не закохаєтеся спершу у себе. Усвідомте свою унікальність й захопіться нею. Бо ми – як сніжинки: всі різні, але прекрасні.
Піклуйтеся про себе
Недарма у літаку існує правило: "Спершу одягніть кисневу маску на себе, а тоді допоможіть тим, хто поруч".
Здійснюйте свої мрії.
Якщо партнер або партнерка будуть з вами на цьому шляху, подаватимуть руку, коли раптом стане складно, й щиро радітимуть вашому тріумфу, отже поруч – та сама людина.
Усвідомте, що життя – не фільм.
Після яскравих спалахів емоцій у перші дні кохання неодмінно настане затишна рутина. Чим раніше ви усвідомите, що щодня "як у фільмах" не буде, тим щасливішими будуть ваші стосунки.
Збагніть, яка мова любові у вашого партнера або партнерки.
Так ви зможете подарувати те піклування, якого він або вона потребує найбільше.
Створюйте свої моменти.
Ваші місця. Ваші пісні. Жарти, зрозуміли лише двом. Великі традиції й маленькі щоденні ритуали.
Завжди обіймайтеся перед сном.
Це дозволить підзарядитися теплом та затишком й налаштує на спокійний сон.
Розмовляйте
Щирий діалог – спосіб уникнути 90% проблем.
Створюйте плани на майбутнє
Навіть у наші непрості часи так важливо вірити у світле майбутнє. Мрійте про нього й плануйте його. Неодмінно – разом.
Кохайте.