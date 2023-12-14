Спершу – маску на себе: 10 правил щасливих стосунків

Коли минає ейфорія закоханості, важливо працювати над стосунками, аби зберегти їх щасливими та гармонійними. Головне – навчитися відрізняти романтичні фільми та реальне життя.

Насправді – щоб двоє були щасливими, кожному варто почати з себе. Деталі читайте у матеріалі 24 Каналі.

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Любіть себе

Ви не зможете повноцінно кохати свого партнера або партнерку, якщо не закохаєтеся спершу у себе. Усвідомте свою унікальність й захопіться нею. Бо ми – як сніжинки: всі різні, але прекрасні.

Піклуйтеся про себе

Недарма у літаку існує правило: "Спершу одягніть кисневу маску на себе, а тоді допоможіть тим, хто поруч".

Здійснюйте свої мрії.

Якщо партнер або партнерка будуть з вами на цьому шляху, подаватимуть руку, коли раптом стане складно, й щиро радітимуть вашому тріумфу, отже поруч – та сама людина.

Усвідомте, що життя – не фільм.

Після яскравих спалахів емоцій у перші дні кохання неодмінно настане затишна рутина. Чим раніше ви усвідомите, що щодня "як у фільмах" не буде, тим щасливішими будуть ваші стосунки.

Збагніть, яка мова любові у вашого партнера або партнерки.

Так ви зможете подарувати те піклування, якого він або вона потребує найбільше.

Створюйте свої моменти.

Ваші місця. Ваші пісні. Жарти, зрозуміли лише двом. Великі традиції й маленькі щоденні ритуали.

Завжди обіймайтеся перед сном.

Це дозволить підзарядитися теплом та затишком й налаштує на спокійний сон.

Розмовляйте

Щирий діалог – спосіб уникнути 90% проблем.

Створюйте плани на майбутнє

Навіть у наші непрості часи так важливо вірити у світле майбутнє. Мрійте про нього й плануйте його. Неодмінно – разом.

Кохайте.

